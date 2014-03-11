Конкурс «Вальс цветов» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мыльные пузыри».



Воздушные и хрупкие, они всегда привлекают внимание. Мимо них не пройдёт ни один ребёнок, а для взрослых существуют целые шоу мыльных пузырей. Их не обходят вниманием даже учёные, которые исследуют с их помощью природу ураганов.



Наверняка многие из вас наблюдали за полётом мыльных пузырей и, может быть, пытались поймать их в объектив. Если у вас есть такие фотографии, присылайте их на наш конкурс.



Прием фотографий на конкурс «Мыльные пузыри» продлится до 18 марта 2014 года. Голосование начнется 18 марта и продлится до 25 марта 2014 года.