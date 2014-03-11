Конкурс «Вальс цветов» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мыльные пузыри».
Воздушные и хрупкие, они всегда привлекают внимание. Мимо них не пройдёт ни один ребёнок, а для взрослых существуют целые шоу мыльных пузырей. Их не обходят вниманием даже учёные, которые исследуют с их помощью природу ураганов.
Наверняка многие из вас наблюдали за полётом мыльных пузырей и, может быть, пытались поймать их в объектив. Если у вас есть такие фотографии, присылайте их на наш конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Мыльные пузыри» продлится до 18 марта 2014 года. Голосование начнется 18 марта и продлится до 25 марта 2014 года.
Конкурс «Вальс цветов» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Мыльные пузыри» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Солнечные люди».
Рыжеволосых всегда считали особо отмеченными судьбой. Например, в Шотландии бытовало поверье, что рыжие — это потомки народа фей, наделённые волшебными способностями, а арабы считали, что люди с рыжими волосами происходят от огненных джиннов.
И если одни народы приписывали рыжим вину во всяческих несчастьях, другие, наоборот, уважали их и считали рыжие волосы знаком везенья. Присылайте на конкурс фотографии рыжих, и пусть вам сопутствует удача!
Прием фотографий на конкурс «Солнечные люди» продлится до 1 апреля 2014 года. Голосование начнется 1 апреля и продлится до 8 апреля 2014 года.