Конкурсы в Коллекциях

май 2014
Новый конкурс «Он же памятник!»
6 мая 2014, 18:24

Конкурс «С ветром наравне» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Он же памятник!».

Традиционный памятник — это, например, конная статуя или обелиск. Таких много по всему миру, но есть и другие, которые вызывают улыбку, недоумение или просто запоминаются. Их ставят не только людям. В Луховицах, например, есть памятник огурцу, а в Чикаго — ржавому гвоздю.

На этот конкурс присылайте фотографии самых необычных, интересных и забавных памятников, которые вам встретились.

Прием фотографий на конкурс «Он же памятник!» продлится до 13 мая 2014 года. Голосование начнется 13 мая и продлится до 20 мая 2014 года.

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Новый конкурс «Город под землёй»
20 мая 2014, 18:23

Конкурс «Он же памятник!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Город под землёй».

Во многих городах жизнь кипит не только на улицах, но и под ними: мчащиеся по подземным тоннелям поезда каждый день перевозят миллионы людей. Кое-где метро — не просто транспорт, а произведение искусства: над его созданием вместе с инженерами трудятся архитекторы, дизайнеры, художники.

На новый конкурс мы ждём ваши фотографии метро, сделанные в родном городе или за границей. Перед съёмкой не забудьте узнать, можно ли там фотографировать — в каждом метрополитене на этот счёт есть свои правила.

Прием фотографий на конкурс «Город под землёй» продлится до 27 мая 2014 года. Голосование начнется 27 мая и продлится до 3 июня 2014 года.



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