Конкурс «С ветром наравне» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Он же памятник!».
Традиционный памятник — это, например, конная статуя или обелиск. Таких много по всему миру, но есть и другие, которые вызывают улыбку, недоумение или просто запоминаются. Их ставят не только людям. В Луховицах, например, есть памятник огурцу, а в Чикаго — ржавому гвоздю.
На этот конкурс присылайте фотографии самых необычных, интересных и забавных памятников, которые вам встретились.
Прием фотографий на конкурс «Он же памятник!» продлится до 13 мая 2014 года. Голосование начнется 13 мая и продлится до 20 мая 2014 года.
Конкурс «С ветром наравне» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Он же памятник!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Город под землёй».
Во многих городах жизнь кипит не только на улицах, но и под ними: мчащиеся по подземным тоннелям поезда каждый день перевозят миллионы людей. Кое-где метро — не просто транспорт, а произведение искусства: над его созданием вместе с инженерами трудятся архитекторы, дизайнеры, художники.
На новый конкурс мы ждём ваши фотографии метро, сделанные в родном городе или за границей. Перед съёмкой не забудьте узнать, можно ли там фотографировать — в каждом метрополитене на этот счёт есть свои правила.
Прием фотографий на конкурс «Город под землёй» продлится до 27 мая 2014 года. Голосование начнется 27 мая и продлится до 3 июня 2014 года.