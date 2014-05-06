Конкурс «Он же памятник!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Город под землёй».



Во многих городах жизнь кипит не только на улицах, но и под ними: мчащиеся по подземным тоннелям поезда каждый день перевозят миллионы людей. Кое-где метро — не просто транспорт, а произведение искусства: над его созданием вместе с инженерами трудятся архитекторы, дизайнеры, художники.



На новый конкурс мы ждём ваши фотографии метро, сделанные в родном городе или за границей. Перед съёмкой не забудьте узнать, можно ли там фотографировать — в каждом метрополитене на этот счёт есть свои правила.



Прием фотографий на конкурс «Город под землёй» продлится до 27 мая 2014 года. Голосование начнется 27 мая и продлится до 3 июня 2014 года.





