Конкурс «Мамина радость» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «О спорт, ты — мир!».



Ещё древние римляне говорили, что в здоровом теле здоровый дух. Занятия спортом помогают сохранить форму, а ещё заряжают радостью и энергией — причём как самих участников, так и зрителей. Этот конкурс для тех, кто любит спорт и умеет ловить спортсменов в объектив в самые интересные моменты.





Присылайте фотографии людей, которые занимаются спортом — тренируются и соревнуются. Событие в кадре может быть любым, от простой зарядки до крупных соревнований. Главное — это азарт участников и радость от процесса!



Прием фотографий на конкурс «О спорт, ты — мир!» продлится до 11 ноября 2014 года. Голосование начнется 11 ноября и продлится до 18 ноября 2014 года.