Конкурсы в Коллекциях

ноябрь 2014
Новый конкурс «О спорт, ты — мир!»
4 ноября 2014, 18:06

Конкурс «Мамина радость» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «О спорт, ты — мир!».

Ещё древние римляне говорили, что в здоровом теле здоровый дух. Занятия спортом помогают сохранить форму, а ещё заряжают радостью и энергией — причём как самих участников, так и зрителей. Этот конкурс для тех, кто любит спорт и умеет ловить спортсменов в объектив в самые интересные моменты.


Присылайте фотографии людей, которые занимаются спортом — тренируются и соревнуются. Событие в кадре может быть любым, от простой зарядки до крупных соревнований. Главное — это азарт участников и радость от процесса!

Прием фотографий на конкурс «О спорт, ты — мир!» продлится до 11 ноября 2014 года. Голосование начнется 11 ноября и продлится до 18 ноября 2014 года.

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Новый конкурс «Магия огня»
18 ноября 2014, 18:14

Конкурс «О спорт, ты — мир!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Магия огня».

Близится зима, а ведь в холода и снегопады особенно приятно собраться всей семьёй у камина или зажечь свечи. Живой огонь дарит уют, помогает людям согреться — не только телом, но и душой. Не зря без огней не обходится ни один праздник.

Присылайте на конкурс фотографии зажжённого людьми огня. Главное условие — это должен быть добрый огонь, несущий тепло и радость, а не разрушение.

Прием фотографий на конкурс «Магия огня» продлится до 25 ноября 2014 года. Голосование начнется 25 ноября и продлится до 2 декабря 2014 года.

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