Конкурс «Мамина радость» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «О спорт, ты — мир!».
Ещё древние римляне говорили, что в здоровом теле здоровый дух. Занятия спортом помогают сохранить форму, а ещё заряжают радостью и энергией — причём как самих участников, так и зрителей. Этот конкурс для тех, кто любит спорт и умеет ловить спортсменов в объектив в самые интересные моменты.
Присылайте фотографии людей, которые занимаются спортом — тренируются и соревнуются. Событие в кадре может быть любым, от простой зарядки до крупных соревнований. Главное — это азарт участников и радость от процесса!
Прием фотографий на конкурс «О спорт, ты — мир!» продлится до 11 ноября 2014 года. Голосование начнется 11 ноября и продлится до 18 ноября 2014 года.
Конкурс «Мамина радость» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «О спорт, ты — мир!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Магия огня».
Близится зима, а ведь в холода и снегопады особенно приятно собраться всей семьёй у камина или зажечь свечи. Живой огонь дарит уют, помогает людям согреться — не только телом, но и душой. Не зря без огней не обходится ни один праздник.
Присылайте на конкурс фотографии зажжённого людьми огня. Главное условие — это должен быть добрый огонь, несущий тепло и радость, а не разрушение.
Прием фотографий на конкурс «Магия огня» продлится до 25 ноября 2014 года. Голосование начнется 25 ноября и продлится до 2 декабря 2014 года.