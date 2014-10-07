Конкурс «Золотая осень» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Я иду по городу».



Выйдя за порог, можно стать свидетелем самых разных сцен и событий. Вот, например, выступают колоритные уличные музыканты, вот идёт человек в яркой одежде, вот шумная и весёлая группа школьников гомонит по пути на экскурсию... Просто оглянитесь вокруг, и непременно заметите что-нибудь достойное внимания.



Присылайте на конкурс атмосферные фотографии, показывающие жизнь вашего города — или просто города, который вы любите.



Прием фотографий на конкурс «Я иду по городу» продлится до 14 октября 2014 года. Голосование начнется 14 октября и продлится до 21 октября 2014 года.