Конкурсы в Коллекциях

октябрь 2014
Новый конкурс «Я иду по городу»
7 октября 2014, 16:14

Конкурс «Золотая осень» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Я иду по городу».

Выйдя за порог, можно стать свидетелем самых разных сцен и событий. Вот, например, выступают колоритные уличные музыканты, вот идёт человек в яркой одежде, вот шумная и весёлая группа школьников гомонит по пути на экскурсию... Просто оглянитесь вокруг, и непременно заметите что-нибудь достойное внимания.

Присылайте на конкурс атмосферные фотографии, показывающие жизнь вашего города — или просто города, который вы любите.

Прием фотографий на конкурс «Я иду по городу» продлится до 14 октября 2014 года. Голосование начнется 14 октября и продлится до 21 октября 2014 года.

208 комментариев
Новый конкурс «Мамина радость»
21 октября 2014, 18:04

Конкурс «Я иду по городу» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мамина радость».

Некоторые мамы любят делиться фотографиями со своими детьми, другие — не очень, но делают их практически все. Потому что пересматривать снимки и вспоминать тёплые моменты каждой маме приятно — особенно когда сын или дочь уже выросли.

Присылайте на конкурс фотографии мам с детьми — давайте делиться любовью и радостью в эту дождливую осень.

Прием фотографий на конкурс «Мамина радость» продлится до 28 октября 2014 года. Голосование начнется 28 октября и продлится до 4 ноября 2014 года.

215 комментариев
Изменения в правилах проведения конкурсов
31 октября 2014, 17:46
Дорогие друзья!

Как вы могли заметить, конкурсы давно не менялись и успели в некоторой степени наскучить. Постепенно мы будем вносить различные изменения, которые позволят немного оживить процесс участия.

По вашим просьбам, начиная со следующего конкурса разрешается отправлять работы с подписью. Просим обратить внимание, что копирайт должен быть оформлен согласно правилам описанным в разделе рекомендаций. Все фото с подписями не соответствующими этим правилам будут отклонены.

Помимо этого нам хотелось бы повысить вашу мотивацию к победе. Для этого начиная со следующего конкурса содержимое призов будет изменено в лучшую сторону, а число победителей сократится до 10 человек.

Пока это лишь первые шаги по изменению организации конкурсов. Скоро будет больше нововведений. Следите за новостями.
67 комментариев