Конкурс «Золотая осень» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Я иду по городу».
Выйдя за порог, можно стать свидетелем самых разных сцен и событий. Вот, например, выступают колоритные уличные музыканты, вот идёт человек в яркой одежде, вот шумная и весёлая группа школьников гомонит по пути на экскурсию... Просто оглянитесь вокруг, и непременно заметите что-нибудь достойное внимания.
Присылайте на конкурс атмосферные фотографии, показывающие жизнь вашего города — или просто города, который вы любите.
Прием фотографий на конкурс «Я иду по городу» продлится до 14 октября 2014 года. Голосование начнется 14 октября и продлится до 21 октября 2014 года.
Конкурс «Золотая осень» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Я иду по городу» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мамина радость».
Некоторые мамы любят делиться фотографиями со своими детьми, другие — не очень, но делают их практически все. Потому что пересматривать снимки и вспоминать тёплые моменты каждой маме приятно — особенно когда сын или дочь уже выросли.
Присылайте на конкурс фотографии мам с детьми — давайте делиться любовью и радостью в эту дождливую осень.
Прием фотографий на конкурс «Мамина радость» продлится до 28 октября 2014 года. Голосование начнется 28 октября и продлится до 4 ноября 2014 года.
Как вы могли заметить, конкурсы давно не менялись и успели в некоторой степени наскучить. Постепенно мы будем вносить различные изменения, которые позволят немного оживить процесс участия.
По вашим просьбам, начиная со следующего конкурса разрешается отправлять работы с подписью. Просим обратить внимание, что копирайт должен быть оформлен согласно правилам описанным в разделе рекомендаций. Все фото с подписями не соответствующими этим правилам будут отклонены.
Помимо этого нам хотелось бы повысить вашу мотивацию к победе. Для этого начиная со следующего конкурса содержимое призов будет изменено в лучшую сторону, а число победителей сократится до 10 человек.
Пока это лишь первые шаги по изменению организации конкурсов. Скоро будет больше нововведений. Следите за новостями.