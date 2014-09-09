Конкурсы в Коллекциях

сентябрь 2014
Новый конкурс «Жизнь в цвете»
9 сентября 2014, 18:07

Конкурс «Вот это чудо!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Жизнь в цвете».

Рисование — увлекательное занятие и для взрослых, и для детей. Оно помогает окунуться в мир фантазии и красок, выразить себя и просто отдохнуть. Не менее увлекательно бывает и наблюдать за тем, кто рисует. Например, за малышом, впервые взявшим в руки карандаш, или за уличным художником, превращающим серую стену в яркий пейзаж.

Присылайте на конкурс ваши фотографии рисующих людей. Возраст, жанр и уровень мастерства неважны — главное, чтобы художник в кадре был за работой.

Прием фотографий на конкурс «Жизнь в цвете» продлится до 16 сентября 2014 года. Голосование начнется 16 сентября и продлится до 23 сентября 2014 года.

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Новый конкурс «Золотая осень»
23 сентября 2014, 17:03

Конкурс «Жизнь в цвете» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Золотая осень».

Ранняя осень бывает похожа на лето: на улице ласково пригревает солнце, небо над головой чистое и высокое — вот только в воздухе уже пахнет холодами. И чтобы прощаться с последними тёплыми деньками было не так грустно, природа устраивает вокруг настоящий праздник красок, щедро усыпая деревья и тротуары золотом, багрянцем и охрой.

Какие из своих оттенков осень подарила вам? Ждём ваши фотопейзажи, а также портреты на фоне яркой листвы и чистого неба.

Прием фотографий на конкурс «Золотая осень» продлится до 30 сентября 2014 года. Голосование начнется 30 сентября и продлится до 7 октября 2014 года.

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