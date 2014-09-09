Конкурс «Вот это чудо!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Жизнь в цвете».
Рисование — увлекательное занятие и для взрослых, и для детей. Оно помогает окунуться в мир фантазии и красок, выразить себя и просто отдохнуть. Не менее увлекательно бывает и наблюдать за тем, кто рисует. Например, за малышом, впервые взявшим в руки карандаш, или за уличным художником, превращающим серую стену в яркий пейзаж.
Присылайте на конкурс ваши фотографии рисующих людей. Возраст, жанр и уровень мастерства неважны — главное, чтобы художник в кадре был за работой.
Прием фотографий на конкурс «Жизнь в цвете» продлится до 16 сентября 2014 года. Голосование начнется 16 сентября и продлится до 23 сентября 2014 года.
Конкурс «Вот это чудо!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Жизнь в цвете» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Золотая осень».
Ранняя осень бывает похожа на лето: на улице ласково пригревает солнце, небо над головой чистое и высокое — вот только в воздухе уже пахнет холодами. И чтобы прощаться с последними тёплыми деньками было не так грустно, природа устраивает вокруг настоящий праздник красок, щедро усыпая деревья и тротуары золотом, багрянцем и охрой.
Какие из своих оттенков осень подарила вам? Ждём ваши фотопейзажи, а также портреты на фоне яркой листвы и чистого неба.
Прием фотографий на конкурс «Золотая осень» продлится до 30 сентября 2014 года. Голосование начнется 30 сентября и продлится до 7 октября 2014 года.