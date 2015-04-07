Конкурсы в Коллекциях

апрель 2015
Новый конкурс "Храмы мира"
7 апреля 2015, 17:58

Конкурс «Не может быть!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Храмы мира».

Соборы, церкви, мечети, синагоги, пагоды — религиозная архитектура способна поражать воображение. Передать впечатление, которое производят храмы, и поразить коллег вашими снимками — вот задача нового конкурса.

Снять здание так, чтобы оно целиком вместилось в кадр, может быть непросто: иногда мешает плотность застройки, ограждения или еще какие-то досадные для фотографа факторы. Постарайтесь сделать снимок, насколько возможно полно отражающий общий архитектурный облик храма. Не забудьте указать его название и место, где он расположен.

Прием фотографий на конкурс «Храмы мира» продлится до 14 апреля 2015 года. Голосование начнется 14 апреля и продлится до 21 апреля 2015 года.

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Новый конкурс "Голубая бездна"
21 апреля 2015, 18:03

Конкурс «Храмы мира» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Голубая бездна».

Чтобы попасть в параллельную реальность, необязательно быть героем фантастического романа. Удивительный мир, устроенный по своим особым законам и полный невиданных существ, есть и рядом с нами — в морях и океанах.

Причудливые кораллы, затейливые ракушки, мириады красочных рыб самой разной формы — безмолвное подводное царство манит и притягивает, заставляя возвращаться к себе снова и снова. Лето не за горами — окунёмся в тёплые воспоминания о море и завораживающей красоте подводного мира!

Прием фотографий на конкурс «Голубая  бездна» продлится до 28 апреля 2015 года. Голосование начнется 28 апреля и продлится до 5 мая 2015 года.

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