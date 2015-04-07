Конкурс «Не может быть!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Храмы мира».
Соборы, церкви, мечети, синагоги, пагоды — религиозная архитектура способна поражать воображение. Передать впечатление, которое производят храмы, и поразить коллег вашими снимками — вот задача нового конкурса.
Снять здание так, чтобы оно целиком вместилось в кадр, может быть непросто: иногда мешает плотность застройки, ограждения или еще какие-то досадные для фотографа факторы. Постарайтесь сделать снимок, насколько возможно полно отражающий общий архитектурный облик храма. Не забудьте указать его название и место, где он расположен.
Прием фотографий на конкурс «Храмы мира» продлится до 14 апреля 2015 года. Голосование начнется 14 апреля и продлится до 21 апреля 2015 года.
Конкурс «Не может быть!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Храмы мира» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Голубая бездна».
Чтобы попасть в параллельную реальность, необязательно быть героем фантастического романа. Удивительный мир, устроенный по своим особым законам и полный невиданных существ, есть и рядом с нами — в морях и океанах.
Причудливые кораллы, затейливые ракушки, мириады красочных рыб самой разной формы — безмолвное подводное царство манит и притягивает, заставляя возвращаться к себе снова и снова. Лето не за горами — окунёмся в тёплые воспоминания о море и завораживающей красоте подводного мира!
Прием фотографий на конкурс «Голубая бездна» продлится до 28 апреля 2015 года. Голосование начнется 28 апреля и продлится до 5 мая 2015 года.