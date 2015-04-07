Конкурс «Храмы мира» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Голубая бездна».



Чтобы попасть в параллельную реальность, необязательно быть героем фантастического романа. Удивительный мир, устроенный по своим особым законам и полный невиданных существ, есть и рядом с нами — в морях и океанах.



Причудливые кораллы, затейливые ракушки, мириады красочных рыб самой разной формы — безмолвное подводное царство манит и притягивает, заставляя возвращаться к себе снова и снова. Лето не за горами — окунёмся в тёплые воспоминания о море и завораживающей красоте подводного мира!



Прием фотографий на конкурс «Голубая бездна» продлится до 28 апреля 2015 года. Голосование начнется 28 апреля и продлится до 5 мая 2015 года.