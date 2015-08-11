Конкурсы в Коллекциях

август 2015
Новый конкурс "Чудо взгляда"
11 августа 2015, 08:43

Конкурс «Гуси-лебеди» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Чудо взгляда».


Мы говорим друг другу: посмотри мне в глаза. Иногда это лучший способ понять чувства другого человека. Взгляд бывает нежный и игривый, задумчивый и страстный, смущённый и удивлённый и часто передает то, чего не выразить словами.


Присылайте на конкурс фотопортреты людей, смотрящих прямо в глаза зрителю.

Прием фотографий на конкурс «Чудо взгляда» продлится до 18 августа 2015 года. Голосование начнется 18 августа и продлится до 25 августа 2015 года.

603 комментария
Новый конкурс "Летние истории"
25 августа 2015, 18:13

Конкурс «Чудо взгляда» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Летние истории».


Вот будет лето, поеду на море, пойду в поход, посижу у костра, построю дом на дереве, прочту наконец целую стопку книг. Лето — время открытий, встреч и реализации множества планов, которые вы строили целый год.

Поделитесь своими впечатлениями: какие события вам удалось поймать в кадр? Присылайте на конкурс самые интересные фотографии.

Прием фотографий на конкурс «Летние истории» продлится до 1 сентября 2015 года. Голосование начнется 1 сентября и продлится до 8 сентября 2015 года.

403 комментария