Конкурс «Гуси-лебеди» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Чудо взгляда».





Мы говорим друг другу: посмотри мне в глаза. Иногда это лучший способ понять чувства другого человека. Взгляд бывает нежный и игривый, задумчивый и страстный, смущённый и удивлённый и часто передает то, чего не выразить словами.





Присылайте на конкурс фотопортреты людей, смотрящих прямо в глаза зрителю.



Прием фотографий на конкурс «Чудо взгляда» продлится до 18 августа 2015 года. Голосование начнется 18 августа и продлится до 25 августа 2015 года.