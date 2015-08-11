Конкурс «Гуси-лебеди» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Чудо взгляда».
Мы говорим друг другу: посмотри мне в глаза. Иногда это лучший способ понять чувства другого человека. Взгляд бывает нежный и игривый, задумчивый и страстный, смущённый и удивлённый и часто передает то, чего не выразить словами.
Присылайте на конкурс фотопортреты людей, смотрящих прямо в глаза зрителю.
Прием фотографий на конкурс «Чудо взгляда» продлится до 18 августа 2015 года. Голосование начнется 18 августа и продлится до 25 августа 2015 года.
Конкурс «Гуси-лебеди» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Чудо взгляда» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Летние истории».
Вот будет лето, поеду на море, пойду в поход, посижу у костра, построю дом на дереве, прочту наконец целую стопку книг. Лето — время открытий, встреч и реализации множества планов, которые вы строили целый год.
Поделитесь своими впечатлениями: какие события вам удалось поймать в кадр? Присылайте на конкурс самые интересные фотографии.
Прием фотографий на конкурс «Летние истории» продлится до 1 сентября 2015 года. Голосование начнется 1 сентября и продлится до 8 сентября 2015 года.