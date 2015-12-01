Конкурс «Король-олень» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Здесь и сейчас 2015».



У декабря тысячи лиц. Вот он — с пушистыми сугробами и снеговиком во дворе. С северным сиянием на полнеба — тоже декабрь. Куда-то он приходит с кругами дождя на лужах, а где-то появляется с тихой и пустынной береговой линией. А как выглядит первый месяц зимы у вас? Покажите на конкурсном фото.



В кадре должны присутствовать дата и название города или поселения, где сделан снимок. Придумайте, как органично вписать их в композицию. Обратите внимание, что на конкурс не принимаются фотографии с датой и названием места, наложенными позднее или автоматически добавленными съемочной аппаратурой.



Прием фотографий на конкурс «Здесь и сейчас 2015» продлится до 22 декабря 2015 года. Голосование начнется 22 декабря и продлится до 29 декабря 2015 года.