Конкурс «Скрипнула дверь» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Король-олень».
Поведение животных часто напоминает нам нас самих. Наверное, именно поэтому многим зверям и птицам люди приписывают человеческие черты. Например, хитрость лисе или сороке — любознательность. А оленя, за его повадки и роговую корону, зовут благородным и царственным.
На новый конкурс мы принимаем снимки этого красивого обитателя леса.
Прием фотографий на конкурс «Король-олень» продлится до 8 декабря 2015 года. Голосование начнется 8 декабря и продлится до 15 декабря 2015 года.
Конкурс «Скрипнула дверь» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Король-олень» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Здесь и сейчас 2015».
У декабря тысячи лиц. Вот он — с пушистыми сугробами и снеговиком во дворе. С северным сиянием на полнеба — тоже декабрь. Куда-то он приходит с кругами дождя на лужах, а где-то появляется с тихой и пустынной береговой линией. А как выглядит первый месяц зимы у вас? Покажите на конкурсном фото.
В кадре должны присутствовать дата и название города или поселения, где сделан снимок. Придумайте, как органично вписать их в композицию. Обратите внимание, что на конкурс не принимаются фотографии с датой и названием места, наложенными позднее или автоматически добавленными съемочной аппаратурой.
Прием фотографий на конкурс «Здесь и сейчас 2015» продлится до 22 декабря 2015 года. Голосование начнется 22 декабря и продлится до 29 декабря 2015 года.
Дорогие друзья!
Вместе с открытием ежегодного конкурса «Лучшие фото 2015» мы создали эту тему для тех, кто охотно делится праздничным настроением и желает поздравить всех с Новым годом и Рождеством.
Спасибо вам, что были с нами в 2015-м, радовались нашим удачам, помогали находить и исправлять недостатки в работе сервиса. Желаем здоровья и счастья, творческих успехов. Конечно, надеемся на ваше участие в новых конкурсах Яндекс.Фоток в 2016-м.
С Новым годом и Рождеством!