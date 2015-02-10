Конкурс «Живой символ» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Тепло объятий».
Когда на улице холодно, а весны ещё ждать и ждать, очень хочется согреться — и лучше всего это сделать в объятиях близкого человека. Они нужны нам так же, как воздух, пища и вода: говорят, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно обниматься не меньше четырёх раз в день.
Совместите приятное с полезным — распахните объятия для тех, кто рядом! А тёплые совместные фотографии присылайте на наш конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Тепло объятий» продлится до 17 февраля 2015 года. Голосование начнется 17 февраля и продлится до 24 февраля 2015 года.
Конкурс «Живой символ» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Тепло объятий» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «КОТюрморт».
Многие женщины обожают, когда им дарят цветы, и не могут оторвать взгляд от пушистого котенка. В преддверии женского праздника мы решили устроить конкурс, посвященный представителям семейства кошачьих и цветам одновременно.
Присылайте на конкурс свои фотографии, где кошки и коты позируют на фоне цветов — будь то букеты, комнатные растения или клумбы.
Прием фотографий на конкурс «КОТюрморт» продлится до 3 марта 2015 года. Голосование начнется 3 марта и продлится до 10 марта 2015 года.