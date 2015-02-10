Конкурс «Живой символ» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Тепло объятий».



Когда на улице холодно, а весны ещё ждать и ждать, очень хочется согреться — и лучше всего это сделать в объятиях близкого человека. Они нужны нам так же, как воздух, пища и вода: говорят, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно обниматься не меньше четырёх раз в день.



Совместите приятное с полезным — распахните объятия для тех, кто рядом! А тёплые совместные фотографии присылайте на наш конкурс.



Прием фотографий на конкурс «Тепло объятий» продлится до 17 февраля 2015 года. Голосование начнется 17 февраля и продлится до 24 февраля 2015 года.