Конкурсы в Коллекциях

февраль 2015
Новый конкурс «Тепло объятий»
10 февраля 2015, 18:02

Конкурс «Живой символ» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Тепло объятий».

Когда на улице холодно, а весны ещё ждать и ждать, очень хочется согреться — и лучше всего это сделать в объятиях близкого человека. Они нужны нам так же, как воздух, пища и вода: говорят, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно обниматься не меньше четырёх раз в день.

Совместите приятное с полезным — распахните объятия для тех, кто рядом! А тёплые совместные фотографии присылайте на наш конкурс.

Прием фотографий на конкурс «Тепло объятий» продлится до 17 февраля 2015 года. Голосование начнется 17 февраля и продлится до 24 февраля 2015 года.

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Новый конкурс "КОТюрморт"
24 февраля 2015, 18:03

Конкурс «Тепло объятий» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «КОТюрморт».

Многие женщины обожают, когда им дарят цветы, и не могут оторвать взгляд от пушистого котенка. В преддверии женского праздника мы решили устроить конкурс, посвященный представителям семейства кошачьих и цветам одновременно.

Присылайте на конкурс свои фотографии, где кошки и коты позируют на фоне цветов — будь то букеты, комнатные растения или клумбы.

Прием фотографий на конкурс «КОТюрморт» продлится до 3 марта 2015 года. Голосование начнется 3 марта и продлится до 10 марта 2015 года.

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