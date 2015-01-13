Конкурс «Морозное кружево» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Живой символ».



Мы уже отпраздновали наступление Нового года дважды, по старому и новому стилю. Однако это ещё не всё — в феврале наступает Новый год по восточному календарю.



Традиция соотносить каждый год с определённым животным давно прижилась и на Западе. Этот конкурс предлагает вам поймать в объектив живые символы года, не обязательно текущего. Помните, что каждое животное обладает своим характером — это может помочь с выбором сюжета для снимка. Правда, драконов мы просим вас не снимать — слишком уж они вспыльчивы!



Прием фотографий на конкурс «Живой символ» продлится до 3 февраля 2015 года. Голосование начнется 3 февраля и продлится до 10 февраля 2015 года.