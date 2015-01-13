Конкурсы в Коллекциях

январь 2015
Новый конкурс «Морозное кружево»
13 января 2015, 17:59

Конкурс «Лучшие фото 2014» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Морозное кружево».

Мороз — один из самых изобретательных художников на земле. Он изящно украшает деревья, рисует картины на поверхности воды и оконных стеклах.

Присмотритесь повнимательнее, найдите интересный рисунок, сфотографируйте его — и пришлите снимок на конкурс.

Прием фотографий на конкурс «Морозное кружево» продлится до 20 января 2015 года. Голосование начнется 20 января и продлится до 27 января 2015 года.

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Новый конкурс «Живой символ»
27 января 2015, 18:03

Конкурс «Морозное кружево» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Живой символ».

Мы уже отпраздновали наступление Нового года дважды, по старому и новому стилю. Однако это ещё не всё — в феврале наступает Новый год по восточному календарю.

Традиция соотносить каждый год с определённым животным давно прижилась и на Западе. Этот конкурс предлагает вам поймать в объектив живые символы года, не обязательно текущего. Помните, что каждое животное обладает своим характером — это может помочь с выбором сюжета для снимка. Правда, драконов мы просим вас не снимать — слишком уж они вспыльчивы!

Прием фотографий на конкурс «Живой символ» продлится до 3 февраля 2015 года. Голосование начнется 3 февраля и продлится до 10 февраля 2015 года.

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