Конкурс «Лучшие фото 2014» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Морозное кружево».
Мороз — один из самых изобретательных художников на земле. Он изящно украшает деревья, рисует картины на поверхности воды и оконных стеклах.
Присмотритесь повнимательнее, найдите интересный рисунок, сфотографируйте его — и пришлите снимок на конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Морозное кружево» продлится до 20 января 2015 года. Голосование начнется 20 января и продлится до 27 января 2015 года.
Конкурс «Лучшие фото 2014» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Морозное кружево» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Живой символ».
Мы уже отпраздновали наступление Нового года дважды, по старому и новому стилю. Однако это ещё не всё — в феврале наступает Новый год по восточному календарю.
Традиция соотносить каждый год с определённым животным давно прижилась и на Западе. Этот конкурс предлагает вам поймать в объектив живые символы года, не обязательно текущего. Помните, что каждое животное обладает своим характером — это может помочь с выбором сюжета для снимка. Правда, драконов мы просим вас не снимать — слишком уж они вспыльчивы!
Прием фотографий на конкурс «Живой символ» продлится до 3 февраля 2015 года. Голосование начнется 3 февраля и продлится до 10 февраля 2015 года.