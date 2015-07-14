Конкурс «Точки отправки» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вкус лета».
Изображение цветов и фруктов было популярным сюжетом ещё в древних Египте и Греции. В разные времена и в разных культурах натюрморт имел самые разные функции — от украшения интерьера до религиозного высказывания. Весь этот спектр возможностей унаследовал и фотонатюрморт.
Мы объявляем конкурс на лучшую фотографию композиции с фруктами и ягодами — такую, которая позволяла бы почувствовать вкус лета.
Прием фотографий на конкурс «Вкус лета» продлится до 21 июля 2015 года. Голосование начнется 21 июля и продлится до 28 июля 2015 года.
Конкурс «Точки отправки» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Вкус лета» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Гуси-лебеди».
Герои сказок и песен, спасители Рима, украшение парковых водоёмов и деревенских улиц, вдохновители художников и модельеров — представители семейства утиных всегда занимали особое место в культуре.
Мы приглашаем вас полюбоваться лебедями, гусями и утками и объявляем конкурс на лучшую фотографию этих птиц.
Прием фотографий на конкурс «Гуси-лебеди» продлится до 4 августа 2015 года. Голосование начнется 4 августа и продлится до 11 августа 2015 года.