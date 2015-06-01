Конкурс «Микрокосмос» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Небесная палитра».
Какой цвет неба нравится вам больше всего? Как часто вы на него смотрите? Оно бывает такое разное: пастельное на восходе и багряное на закате, в объятиях весёлой радуги или расколотое молнией. А может, вам повезло увидеть и запечатлеть невероятную красоту северного сияния?
Поделитесь своей любимой небесной палитрой — присылайте на конкурс фотографии, где небо выступает в главной роли.
Прием фотографий на конкурс «Небесная палитра» продлится до 9 июня 2015 года. Голосование начнется 9 июня и продлится до 16 июня 2015 года.
Конкурс «Микрокосмос» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Небесная палитра» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Колёсный сезон».
Летом все меняют гардероб, распорядок дня, а часто и транспортное средство — из кладовок и гаражей достают разномастные велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, лонгборды и другие удивительные средства передвижения, названий которых мы и сами не знаем! Кто-то катается для поддержания формы, кто-то — забавы ради. А некоторые горожане каждый день добираются на работу на велосипеде или самокате, спасаясь от душного транспорта и долгой прогулки.
Ловите самых спортивных, оригинальных, весёлых и просто фотогеничных ездоков в кадр и присылайте лучшие портреты к нам на конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Колёсный сезон» продлится до 23 июня 2015 года. Голосование начнется 23 июня и продлится до 30 июня 2015 года.
Конкурс «Колёсный сезон» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Точки отправки».
Лето — время путешествий, больших и маленьких. Кто-то едет на дачу, кому-то повезёт объехать полсвета, но для каждого из нас это станет приключением. И первая глава почти всех дорожных историй начинается на вокзале, в аэропорту, на морской или речной пристани.
Ищите необычные ракурсы, чтобы отразить характер интересных зданий в таких местах: подчеркнуть изящество и элегантность старинного вокзала, оригинальность архитектурного решения маленькой станции или ультрасовременный дизайн одного из мировых аэропортов.
Прием фотографий на конкурс «Точки отправки» продлится до 7 июля 2015 года. Голосование начнется 7 июля и продлится до 14 июля 2015 года.