Конкурс «Лучше гор могут быть только горы!» еще не закончился, а мы уже объявляем тему нового соревнования — первоапрельского. От участников потребуется показать обычные вещи так, чтобы зритель не поверил своим глазам и воскликнул: «Не может быть!»



Принимать ваши работы мы начнем 24 марта. К участию в конкурсе не допускаются иллюзии, созданные в графических редакторах, пусть и самые поразительные. Верной композиции, счастливого ракурса и остроумного названия вполне достаточно для того, чтобы фотография — все равно, случайная или постановочная — могла удивить, насмешить, и стать победителем нашего конкурса.



Принимаем фотографии:



• с визуальными иллюзиями, созданными за счет построения кадра и угла съемки, а не в графическом редакторе;

• с неожиданным использованием обычных предметов;

• со смешными или удивительными сценками — как пойманными случайно, так и постановочными.

Примеры