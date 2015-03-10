Конкурс «КОТюрморт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лучше гор могут быть только горы!».
Снежные пики и утопающие в зелени крутые склоны, скалистые утёсы на берегу бушующего моря — сложно представить себе по-настоящему красивый и впечатляющий пейзаж без гор, неподвижных и вечных. Очередной конкурс посвящается всем любителям высокогорных прогулок и просто красивых видов.
Присылайте свои фотографии горных пейзажей, снятые в любое время года.
Прием фотографий на конкурс «Лучше гор могут быть только горы!» продлится до 17 марта 2015 года. Голосование начнется 17 марта и продлится до 24 марта 2015 года.
Конкурс «КОТюрморт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Лучше гор могут быть только горы!» еще не закончился, а мы уже объявляем тему нового соревнования — первоапрельского. От участников потребуется показать обычные вещи так, чтобы зритель не поверил своим глазам и воскликнул: «Не может быть!»
Принимать ваши работы мы начнем 24 марта. К участию в конкурсе не допускаются иллюзии, созданные в графических редакторах, пусть и самые поразительные. Верной композиции, счастливого ракурса и остроумного названия вполне достаточно для того, чтобы фотография — все равно, случайная или постановочная — могла удивить, насмешить, и стать победителем нашего конкурса.
Принимаем фотографии:
• с визуальными иллюзиями, созданными за счет построения кадра и угла съемки, а не в графическом редакторе;
• с неожиданным использованием обычных предметов;
• со смешными или удивительными сценками — как пойманными случайно, так и постановочными.
Примеры
Конкурс «Лучше гор могут быть только горы!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Не может быть!».
От участников потребуется показать обычные вещи так, чтобы зритель не поверил своим глазам.
К участию в конкурсе не допускаются иллюзии, созданные в графических редакторах, пусть и самые поразительные. Верной композиции, счастливого ракурса и остроумного названия вполне достаточно для того, чтобы фотография — все равно, случайная или постановочная — могла удивить, насмешить, и стать победителем нашего конкурса.
Прием фотографий на конкурс «Не может быть!» продлится до 31 марта 2015 года. Голосование начнется 31 марта и продлится до 7 апреля 2015 года.
Примеры