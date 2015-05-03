Конкурс «Голубая бездна» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Марш победы».



Военные оркестры — в парадной форме, с блестящими литаврами, трубами и барабанами — всегда торжественное зрелище. Их музыка поднимает настроение и дарит радость и на парадах, и на спортивных состязаниях, и просто на городских праздниках — в парках, скверах и на набережных.



Мы объявляем конкурс на лучшую фотографию военного оркестра — это может быть как портрет одного из музыкантов, так и групповой снимок ансамбля.



Прием фотографий на конкурс «Марш победы» продлится до 12 мая 2015 года. Голосование начнется 12 мая и продлится до 19 мая 2015 года.