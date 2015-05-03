Конкурсы в Коллекциях

май 2015
Новый конкурс "Марш победы"
3 мая 2015, 21:20

Конкурс «Голубая бездна» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Марш победы».

Военные оркестры — в парадной форме, с блестящими литаврами, трубами и барабанами — всегда торжественное зрелище. Их музыка поднимает настроение и дарит радость и на парадах, и на спортивных состязаниях, и просто на городских праздниках — в парках, скверах и на набережных.

Мы объявляем конкурс на лучшую фотографию военного оркестра — это может быть как портрет одного из музыкантов, так и групповой снимок ансамбля.

Прием фотографий на конкурс «Марш победы» продлится до 12 мая 2015 года. Голосование начнется 12 мая и продлится до 19 мая 2015 года.

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Новый конкурс "Микрокосмос"
16 мая 2015, 23:10

Конкурс «Марш победы» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Микрокосмос».

Когда земля была ближе, а трава — выше и зеленее, упав в неё, можно было часами наблюдать жизнь букашек, гораздо более занятную, чем жизнь взрослых. Потом мы выросли и в большинстве своём утратили интерес к тому, что происходит под ногами.

Вспомним детство и всмотримся в увлекательный мир крошечных существ — целый микрокосмос!
Принимаются фотографии живых насекомых, улиток, мелких грызунов, ящериц, лягушек и других небольших животных в естественной среде обитания.

Прием фотографий на конкурс «Микрокосмос» продлится до 26 мая 2015 года. Голосование начнется 26 мая и продлится до 2 июня 2015 года.

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