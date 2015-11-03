Конкурс «Мне бы в небо» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Человек с фотоаппаратом».
Фотография — не просто документ, запечатлевший часть реальности. Это способ поделиться с другими собственным взглядом на окружающий мир. Однако замысел автора не всегда прост. Как его понять? Можно понаблюдать за созданием снимка.
На этот конкурс мы принимаем портреты фотографов за работой.
Прием фотографий на конкурс «Человек с фотоаппаратом» продлится до 10 ноября 2015 года. Голосование начнется 10 ноября и продлится до 17 ноября 2015 года.
Конкурс «Мне бы в небо» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Человек с фотоаппаратом» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Скрипнула дверь».
«Вдруг как в сказке скрипнула дверь». В самом деле — сюжет сказки, романа или фильма часто начинается с загадочной двери. Дверь символизирует переход к следующей жизненной вехе, попадание в волшебный мир, просто встречу с чем-то новым, наконец.
На конкурс мы ждём фотографии дверей, ворот, калиток. Распахнутых или прикрытых, крепких или уже не слишком надёжных, но обязательно загадывающих нам загадку — что там, с другой стороны?
Прием фотографий на конкурс «Скрипнула дверь» продлится до 24 ноября 2015 года. Голосование начнется 24 ноября и продлится до 1 декабря 2015 года.