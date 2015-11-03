Конкурс «Человек с фотоаппаратом» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Скрипнула дверь».





«Вдруг как в сказке скрипнула дверь». В самом деле — сюжет сказки, романа или фильма часто начинается с загадочной двери. Дверь символизирует переход к следующей жизненной вехе, попадание в волшебный мир, просто встречу с чем-то новым, наконец.



На конкурс мы ждём фотографии дверей, ворот, калиток. Распахнутых или прикрытых, крепких или уже не слишком надёжных, но обязательно загадывающих нам загадку — что там, с другой стороны?



Прием фотографий на конкурс «Скрипнула дверь» продлится до 24 ноября 2015 года. Голосование начнется 24 ноября и продлится до 1 декабря 2015 года.