Конкурс «Музыкальный натюрморт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Осенний лист».





Вот осень и вступила в свои права. Деревья в дубравах, рощах и городских парках примеряют яркие наряды, словно готовясь к праздничному карнавалу. Красные, жёлтые, рыжие — каждый осенний лист раскрашен на свой манер и неповторим. Но вдохновлённому осенней красотой фотографу стоит поспешить, ведь её век недолог. Зима принесёт с собой совсем другие краски.



Мы ждём на конкурс яркие портреты осенних листьев. Ещё трепещущих на ветру или уже слетевших в лужу. Красочных или подёрнутых инеем. На фоне ли города, леса, воды или неба.



Прием фотографий на конкурс «Осенний лист» продлится до 13 октября 2015 года. Голосование начнется 13 октября и продлится до 20 октября 2015 года.