Конкурс «Музыкальный натюрморт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Осенний лист».
Вот осень и вступила в свои права. Деревья в дубравах, рощах и городских парках примеряют яркие наряды, словно готовясь к праздничному карнавалу. Красные, жёлтые, рыжие — каждый осенний лист раскрашен на свой манер и неповторим. Но вдохновлённому осенней красотой фотографу стоит поспешить, ведь её век недолог. Зима принесёт с собой совсем другие краски.
Мы ждём на конкурс яркие портреты осенних листьев. Ещё трепещущих на ветру или уже слетевших в лужу. Красочных или подёрнутых инеем. На фоне ли города, леса, воды или неба.
Прием фотографий на конкурс «Осенний лист» продлится до 13 октября 2015 года. Голосование начнется 13 октября и продлится до 20 октября 2015 года.
Конкурс «Музыкальный натюрморт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Осенний лист» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мне бы в небо».
Давным-давно рождённый на земле человек захотел ощутить доступное лишь птицам. Спустя столетия воспетая в легендах мечта сбылась и в небо поднялись воздушные шары, дирижабли, самолёты, ещё минимум десяток видов летательных аппаратов.
В очередном конкурсе мы ожидаем увидеть фотографии всего, что роднит человека с птицей и на чём можно благополучно вернуться на землю.
Прием фотографий на конкурс «Мне бы в небо» продлится до 27 октября 2015 года. Голосование начнется 27 октября и продлится до 3 ноября 2015 года.