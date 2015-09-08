Конкурс «Летние истории» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Игры отражений».
Спеша по делам, мы стараемся обходить стороной лужи, чтобы не замочить ног. А вот дети их любят и часто останавливаются с краю, разглядывая отражающийся небосвод. Туристы собираются у парапетов городских мостов, любуясь перевёрнутой панорамой в реке. Последний пассажир ночного троллейбуса улыбается водителю, встретившись с ним взглядом в зеркальце.
Отражения в воде, окнах и зеркалах по-новому отрывают нам окружающий мир, позволяют иначе понять вещи и самого себя. Иногда интересное отражение удаётся запечатлеть фотоаппаратом. Мы ждём такие фотографии на новый конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Игры отражений» продлится до 15 сентября 2015 года. Голосование начнется 15 сентября и продлится до 22 сентября 2015 года.
Конкурс «Летние истории» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Игры отражений» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Музыкальный натюрморт».
Когда играет любимая мелодия, мы чувствуем себя по-особенному. Кажется, что звуки пробирают до глубины души. Музыка помогает любить, учит танцевать и плачет вместе с нами в беде. Её сущность неуловима, но можно попробовать запечатлеть изящество созданных человеком музыкальных вещей.
Наш следующий конкурс посвящается Международному дню музыки. На конкурс принимаются фотографии предметов, связанных с музыкой: инструментов, нотных листов, узнаваемых музыкальных символов, патефонов и пластинок.
Прием фотографий на конкурс «Музыкальный натюрморт» продлится до 29 сентября 2015 года. Голосование начнется 29 сентября и продлится до 6 октября 2015 года.