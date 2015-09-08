Конкурс «Летние истории» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Игры отражений».





Спеша по делам, мы стараемся обходить стороной лужи, чтобы не замочить ног. А вот дети их любят и часто останавливаются с краю, разглядывая отражающийся небосвод. Туристы собираются у парапетов городских мостов, любуясь перевёрнутой панорамой в реке. Последний пассажир ночного троллейбуса улыбается водителю, встретившись с ним взглядом в зеркальце.



Отражения в воде, окнах и зеркалах по-новому отрывают нам окружающий мир, позволяют иначе понять вещи и самого себя. Иногда интересное отражение удаётся запечатлеть фотоаппаратом. Мы ждём такие фотографии на новый конкурс.



Прием фотографий на конкурс «Игры отражений» продлится до 15 сентября 2015 года. Голосование начнется 15 сентября и продлится до 22 сентября 2015 года.