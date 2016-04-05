Конкурс «Пробуждение природы» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мечты о космосе».





Каждый год стартуют десятки космических ракет — человек стремится открыть для себя Вселенную.



На очередной конкурс мы ждём фотографии всего, что помогает людям осваивать космос: телескопов, спутников или, например, скафандров. И, конечно, снимки звёздного неба с его множеством мерцающих тайн.

Прием фотографий на конкурс «Мечты о космосе» продлится до 12 апреля 2016 года. Голосование начнется 12 апреля и продлится до 19 апреля 2016 года.