Конкурсы в Коллекциях

апрель 2016
Новый конкурс «Мечты о космосе»
5 апреля 2016, 18:08

Конкурс «Пробуждение природы» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мечты о космосе».


Каждый год стартуют десятки космических ракет — человек стремится открыть для себя Вселенную. 

На очередной конкурс мы ждём фотографии всего, что помогает людям осваивать космос: телескопов, спутников или, например, скафандров. И, конечно, снимки звёздного неба с его множеством мерцающих тайн.

Прием фотографий на конкурс «Мечты о космосе» продлится до 12 апреля 2016 года. Голосование начнется 12 апреля и продлится до 19 апреля 2016 года.

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Новый конкурс «Весеннее настроение»
19 апреля 2016, 18:00

Конкурс «Мечты о космосе» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Весеннее настроение».


Апрель — восхитительная пора. Снег и лёд местами уже и не найти. Вместо них осталась только пыль, которую скоро смоет первыми грозами. Деревья распускаются зеленью, пробивается сочная травка.

Мы же ждём от вас натюрморты с весенними приметами: сезонными цветами, набухшими почками и первыми листочками, атрибутами грядущих праздников. 

Прием фотографий на конкурс «Весеннее настроение» продлится до 26 апреля 2016 года. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 3 мая 2016 года.

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