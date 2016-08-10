Конкурсы в Коллекциях

август 2016
Новый конкурс «Царь зверей»
10 августа 2016, 14:25

Конкурс «Формы воды» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Царь зверей».


Величественный хищник, во многих мировых культурах именуемый царём зверей, лев — главный герой очередного фотоконкурса. Его влияние на людей настолько велико, что часто его можно встретить в скульптурах и барельефах почти в любом городе мира.

Мы с нетерпением ждём от вас фотографии живых львов и их скульптур.

Прием фотографий на конкурс «Царь зверей» продлится до 16 августа 2016 года. Голосование начнется 16 августа и продлится до 23 августа 2016 года.

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Новый конкурс «Скорость и брызги»
23 августа 2016, 18:00

Конкурс «Царь зверей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Скорость и брызги».


От неспешного созерцания воды — к движению и скорости! Мы строим так много планов на лето, так много хочется успеть. И чтобы успеть как можно больше, мы ускоряемся!

На новый конкурс мы ждём от вас фотографии, при взгляде на которые сразу чувствуешь скорость и летящие прямо в лицо брызги! Присылайте снимки стремительных байдарок, каяков и плотов, сплавляющихся по бурным рекам, виндсерфинга, кайтсерфинга, а ещё — рассекающих волны яхт и катеров.


Прием фотографий на конкурс «Скорость и брызги» продлится до 30 августа 2016 года. Голосование начнется 30 августа и продлится до 6 сентября 2016 года.

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