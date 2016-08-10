Конкурс «Царь зверей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Скорость и брызги».





От неспешного созерцания воды — к движению и скорости! Мы строим так много планов на лето, так много хочется успеть. И чтобы успеть как можно больше, мы ускоряемся!

На новый конкурс мы ждём от вас фотографии, при взгляде на которые сразу чувствуешь скорость и летящие прямо в лицо брызги! Присылайте снимки стремительных байдарок, каяков и плотов, сплавляющихся по бурным рекам, виндсерфинга, кайтсерфинга, а ещё — рассекающих волны яхт и катеров.



Прием фотографий на конкурс «Скорость и брызги» продлится до 30 августа 2016 года. Голосование начнется 30 августа и продлится до 6 сентября 2016 года.