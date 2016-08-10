Конкурс «Формы воды» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Царь зверей».
Величественный хищник, во многих мировых культурах именуемый царём зверей, лев — главный герой очередного фотоконкурса. Его влияние на людей настолько велико, что часто его можно встретить в скульптурах и барельефах почти в любом городе мира.
Мы с нетерпением ждём от вас фотографии живых львов и их скульптур.
Прием фотографий на конкурс «Царь зверей» продлится до 16 августа 2016 года. Голосование начнется 16 августа и продлится до 23 августа 2016 года.