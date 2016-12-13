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декабрь 2016
Новый конкурс «Новогоднее настроение»
13 декабря 2016, 18:00

Конкурс «Фильм! Фильм! Фильм!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Новогоднее настроение».

Новогоднее оформление улиц и украшение фасадов давно уже стало одной из примет наступающих праздников. Новогоднее украшения превращают обычный городской пейзаж в  красочную сказку, создают прохожим праздничное настроение.  Ночные огни фасадов и елки на площадях, сверкающие витрины привлекают наше внимание и попадают в объектив.

Присылайте фотографии нарядных улиц и площадей — давайте поделимся друг с другом новогодним настроением!

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С Новым 2017 годом и Рождеством!
28 декабря 2016, 13:28

Дорогие друзья!

Вместе с открытием ежегодного конкурса «Лучшие фото 2016» мы создали эту тему для тех, кто охотно делится праздничным настроением и желает поздравить всех с Новым годом и Рождеством.

Спасибо вам, что были с нами в 2016-м, радовались нашим удачам, помогали находить и исправлять недостатки в работе сервиса. Желаем здоровья и счастья, творческих успехов. Конечно, надеемся на ваше участие в новых конкурсах Яндекс.Фоток в 2017-м.

С Новым годом и Рождеством!

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