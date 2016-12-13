Конкурс «Фильм! Фильм! Фильм!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Новогоднее настроение».
Новогоднее оформление улиц и украшение фасадов давно уже стало одной из примет наступающих праздников. Новогоднее украшения превращают обычный городской пейзаж в красочную сказку, создают прохожим праздничное настроение. Ночные огни фасадов и елки на площадях, сверкающие витрины привлекают наше внимание и попадают в объектив.
Присылайте фотографии нарядных улиц и площадей — давайте поделимся друг с другом новогодним настроением!