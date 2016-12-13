Дорогие друзья!



Вместе с открытием ежегодного конкурса «Лучшие фото 2016» мы создали эту тему для тех, кто охотно делится праздничным настроением и желает поздравить всех с Новым годом и Рождеством.



Спасибо вам, что были с нами в 2016-м, радовались нашим удачам, помогали находить и исправлять недостатки в работе сервиса. Желаем здоровья и счастья, творческих успехов. Конечно, надеемся на ваше участие в новых конкурсах Яндекс.Фоток в 2017-м.



С Новым годом и Рождеством!