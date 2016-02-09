Конкурсы в Коллекциях

февраль 2016
Новый конкурс «Вдвоём — лучше»
9 февраля 2016, 18:00

Конкурс «Городские огни» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вдвоём — лучше».


Грядёт весна, а с ней — новое настроение. Природа переодевается в новенький зелёный наряд, наполняется звуками, просыпается. В эту пору многие животные не хотят оставаться в одиночестве.

На очередной конкурс мы ждём фотографии пар зверей или птиц.

Прием фотографий на конкурс «Вдвоём — лучше» продлится до 16 февраля 2016 года. Голосование начнется 16 февраля и продлится до 23 февраля 2016 года.

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Новый конкурс «Главный герой»
23 февраля 2016, 18:01

Конкурс «Вдвоём — лучше» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Главный герой».


Человека можно сфотографировать в студии, позаботившись о гриме и об освещении. А можно просто на прогулке, во время минутной остановки. Портреты бывают самые разные, но все они — не только о внешности и облике.


Мы проведём целых два конкурса портретной съёмки. На первый мы ждём фотографии мужчин — такие, за которыми видно интересную историю.

Прием фотографий на конкурс «Главный герой» продлится до 1 марта 2016 года. Голосование начнется 1 марта и продлится до 8 марта 2016 года.

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