Конкурс «Вдвоём — лучше» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Главный герой».





Человека можно сфотографировать в студии, позаботившись о гриме и об освещении. А можно просто на прогулке, во время минутной остановки. Портреты бывают самые разные, но все они — не только о внешности и облике.



Мы проведём целых два конкурса портретной съёмки. На первый мы ждём фотографии мужчин — такие, за которыми видно интересную историю.

Прием фотографий на конкурс «Главный герой» продлится до 1 марта 2016 года. Голосование начнется 1 марта и продлится до 8 марта 2016 года.