Конкурс «Городские огни» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вдвоём — лучше».
Грядёт весна, а с ней — новое настроение. Природа переодевается в новенький зелёный наряд, наполняется звуками, просыпается. В эту пору многие животные не хотят оставаться в одиночестве.
На очередной конкурс мы ждём фотографии пар зверей или птиц.
Прием фотографий на конкурс «Вдвоём — лучше» продлится до 16 февраля 2016 года. Голосование начнется 16 февраля и продлится до 23 февраля 2016 года.