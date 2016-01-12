Конкурс «Зимнее настроение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Городские огни».





Ночью всё преображается — здания, улицы, памятники и парки выглядят совсем не так, как днём. После захода солнца приходит время иного света. Фонари и гирлянды, праздничные украшения и неоновые вывески, прожекторы и лампочки — ночной облик города рисуется электричеством.



На конкурс мы принимаем фотографии, главный герой которых — ночной искусственный свет.



Прием фотографий на конкурс «Городские огни» продлится до 2 февраля 2016 года. Голосование начнется 2 февраля и продлится до 9 февраля 2016 года.