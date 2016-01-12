Конкурсы в Коллекциях

январь 2016
Новый конкурс «Зимнее настроение»
12 января 2016, 18:04

Конкурс «Лучшие фото 2015» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Зимнее настроение».


Середина января — время, когда зима обычно показывает свой крутой характер. А если за окном морозно, дома устанавливается особенная атмосфера. Создают её привычные мелочи, от которых вдруг начинает веять теплом.

Попробуйте выразить это настроение в натюрморте.

Прием фотографий на конкурс «Зимнее настроение» продлится до 19 января 2016 года. Голосование начнется 19 января и продлится до 26 января 2016 года.

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Новый конкурс «Городские огни»
26 января 2016, 18:18

Конкурс «Зимнее настроение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Городские огни».


Ночью всё преображается — здания, улицы, памятники и парки выглядят совсем не так, как днём. После захода солнца приходит время иного света. Фонари и гирлянды, праздничные украшения и неоновые вывески, прожекторы и лампочки — ночной облик города рисуется электричеством.

На конкурс мы принимаем фотографии, главный герой которых — ночной искусственный свет.

Прием фотографий на конкурс «Городские огни» продлится до 2 февраля 2016 года. Голосование начнется 2 февраля и продлится до 9 февраля 2016 года.

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