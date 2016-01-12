Конкурс «Лучшие фото 2015» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Зимнее настроение».
Середина января — время, когда зима обычно показывает свой крутой характер. А если за окном морозно, дома устанавливается особенная атмосфера. Создают её привычные мелочи, от которых вдруг начинает веять теплом.
Попробуйте выразить это настроение в натюрморте.
Прием фотографий на конкурс «Зимнее настроение» продлится до 19 января 2016 года. Голосование начнется 19 января и продлится до 26 января 2016 года.
Конкурс «Лучшие фото 2015» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Зимнее настроение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Городские огни».
Ночью всё преображается — здания, улицы, памятники и парки выглядят совсем не так, как днём. После захода солнца приходит время иного света. Фонари и гирлянды, праздничные украшения и неоновые вывески, прожекторы и лампочки — ночной облик города рисуется электричеством.
На конкурс мы принимаем фотографии, главный герой которых — ночной искусственный свет.
Прием фотографий на конкурс «Городские огни» продлится до 2 февраля 2016 года. Голосование начнется 2 февраля и продлится до 9 февраля 2016 года.