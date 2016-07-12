Конкурсы в Коллекциях

июль 2016
Новый конкурс «Летнее настроение»
12 июля 2016, 18:40

Конкурс «Человек собаке друг» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Летнее настроение».


Лето бывает разным. В северных районах оно чаще хмурое и прохладное, южнее — ясное и жаркое. Даже в одном городе неделю может стоять духота, а уже на следующей приходится кутаться, чтобы не замёрзнуть. Но независимо от места и погодных условий, самое тёплое время года каждый раз приходит к нам с цветами, овощами и фруктами.

В разгар лета в северном полушарии мы ждём от вас красочные натюрморты и, конечно, желаем участникам удачи.

Прием фотографий на конкурс «Летнее настроение» продлится до 19 июля 2016 года. Голосование начнется 19 июля и продлится до 26 июля 2016 года.

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Новый конкурс «Формы воды»
26 июля 2016, 18:00

Конкурс «Летнее настроение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Формы воды».


О чем думается, когда жара не оставляет ни днем, ни ночью? Конечно, о ледяных кубиках в напитках, об освежающем душе или о море, о брызгах фонтанов и водопадов. В какой бы форме ни оказалась вода, один её вид в середине лета приносит приятное ощущение свежести.

Давайте же рассмотрим поближе живительную влагу. Мы ждем от вас макро-фотографии воды в разных её состояниях — снежинках, инее, льдинках, каплях на холодном стакане или на окне.

Прием фотографий на конкурс «Формы воды» продлится до 2 августа 2016 года. Голосование начнется 2 августа и продлится до 9 августа 2016 года.

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