Конкурс «Человек собаке друг» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Летнее настроение».





Лето бывает разным. В северных районах оно чаще хмурое и прохладное, южнее — ясное и жаркое. Даже в одном городе неделю может стоять духота, а уже на следующей приходится кутаться, чтобы не замёрзнуть. Но независимо от места и погодных условий, самое тёплое время года каждый раз приходит к нам с цветами, овощами и фруктами.



В разгар лета в северном полушарии мы ждём от вас красочные натюрморты и, конечно, желаем участникам удачи.

Прием фотографий на конкурс «Летнее настроение» продлится до 19 июля 2016 года. Голосование начнется 19 июля и продлится до 26 июля 2016 года.