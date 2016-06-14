Конкурс «Дверь в лето» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «До свидания, школа!».
Отзвенели последние звонки, совсем скоро прогремят выпускные балы. Этим летом тысячи ребят снова откроют двери своих школ в последний раз.
Поэтому на очередной конкурс мы ждём портреты счастливых школьников и репортажные кадры с выпускниками в главных ролях — с улыбками, смехом и едва заметной грустью по пройденному этапу жизни.
Прием фотографий на конкурс «До свидания, школа!» продлится до 21 июня 2016 года. Голосование начнется 21 июня и продлится до 28 июня 2016 года.