Конкурсы в Коллекциях

июнь 2016
Новый конкурс «До свидания, школа!»
14 июня 2016, 18:00

Конкурс «Дверь в лето» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «До свидания, школа!».


Отзвенели последние звонки, совсем скоро прогремят выпускные балы. Этим летом тысячи ребят снова откроют двери своих школ в последний раз.

Поэтому на очередной конкурс мы ждём портреты счастливых школьников и репортажные кадры с выпускниками в главных ролях — с улыбками, смехом и едва заметной грустью по пройденному этапу жизни. 

Прием фотографий на конкурс «До свидания, школа!» продлится до 21 июня 2016 года. Голосование начнется 21 июня и продлится до 28 июня 2016 года.

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Новый конкурс «Человек собаке друг»
28 июня 2016, 18:00

Конкурс «До свидания, школа!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Человек собаке друг».


Просто общаться с другими людьми, даже когда говоришь с ними на разных языках. С животными всё совсем по-другому. Поэтому когда возникает понимание с собакой, мы особенно ценим это. Подмечаем, как они встречают нас с работы, как меняется их настроение, если у нас не всё гладко или, наоборот, всё просто прекрасно.

На очередной конкурс мы принимаем фотографии человека и собаки в моменты радости, грусти, даже совместного просмотра телесериала — лишь бы была заметна объединяющая друзей эмоция.

Прием фотографий на конкурс «Человек собаке друг» продлится до 5 июля 2016 года. Голосование начнется 5 июля и продлится до 12 июля 2016 года.

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