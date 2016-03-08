Конкурсы в Коллекциях

март 2016
Новый конкурс «Прекрасная дама»
8 марта 2016, 18:00

Конкурс «Главный герой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Прекрасная дама».


Начинается весна, и сегодня — праздник! 8 марта женщины принимают поздравления и добрые пожелания — любви, здоровья, радости, долголетия. Чем не повод полюбоваться красивыми портретами — тем более, что пришло время проводить второй конкурс портретной съёмки.

На этот раз мы ждём фотографии прекрасных дам.

Прием фотографий на конкурс «Прекрасная дама» продлится до 15 марта 2016 года. Голосование начнется 15 марта и продлится до 22 марта 2016 года.

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Новый конкурс «Пробуждение природы»
22 марта 2016, 18:05

Конкурс «Прекрасная дама» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Пробуждение природы».


Где-то уже распустились весенние цветы — покрыв пёстрым ковром просыпающуюся от зимней спячки землю. Где-то только начал таять снег и зажурчали первые ручьи. А у нас — очередной конкурс, на который мы ждём от вас фотографии первых признаков весны и пробуждения природы. И даже если ничего такого вокруг вас ещё нет, наверняка у вас сохранились снимки прошлогодней весны.

Давайте же помечтаем о скорейшем наступлении одного из самых прекрасных времён года!

Прием фотографий на конкурс «Пробуждение природы» продлится до 29 марта 2016 года. Голосование начнется 29 марта и продлится до 5 апреля 2016 года.

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