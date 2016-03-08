Конкурс «Главный герой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Прекрасная дама».





Начинается весна, и сегодня — праздник! 8 марта женщины принимают поздравления и добрые пожелания — любви, здоровья, радости, долголетия. Чем не повод полюбоваться красивыми портретами — тем более, что пришло время проводить второй конкурс портретной съёмки.



На этот раз мы ждём фотографии прекрасных дам.

Прием фотографий на конкурс «Прекрасная дама» продлится до 15 марта 2016 года. Голосование начнется 15 марта и продлится до 22 марта 2016 года.