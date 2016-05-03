Конкурсы в Коллекциях

май 2016
Новый конкурс «Мы помним»
3 мая 2016, 18:00

Конкурс «Весеннее настроение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мы помним».


В мае 1945 года знаменитый диктор Юрий Борисович Левитан объявил о завершении Великой Отечественной войны. Её участники и вообще все, кто жил тогда, совершили один из величайших подвигов в истории человечества — взяли верх над фашизмом.

В память об этом на очередной конкурс мы ждём репортажные и портретные фотографии с парадов 9 мая, снимки людей, возлагающих цветы к памятникам Победы, Вечному огню, а ещё — кадры с пожилыми свидетелями тех событий в семейном кругу.

Прием фотографий на конкурс «Мы помним» продлится до 10 мая 2016 года. Голосование начнется 10 мая и продлится до 17 мая 2016 года.

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Новый конкурс «Сила ветра»
17 мая 2016, 18:00

Конкурс «Мы помним» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Сила ветра».


Окружающий мир находится в постоянном движении. Под напором ветра крепнут паруса, развеваются флаги, от его лёгких прикосновений возникает рябь на воде и шелестит листва.

На новый конкурс мы ждём от вас фотографии невидимых колебаний воздуха — от пёрышка, взлетевшего из-за лёгкого дуновения, до согнутого почти пополам дерева. Это может быть и портрет человека со спутанными ветром волосами.

Прием фотографий на конкурс «Сила ветра» продлится до 24 мая 2016 года. Голосование начнется 24 мая и продлится до 31 мая 2016 года.

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Новый конкурс «Дверь в лето»
31 мая 2016, 18:00

Конкурс «Сила ветра» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Дверь в лето».


Лето — это пение птиц, благоухание цветов, ощущение тёплого ветра и жара солнца на коже. Пора приключений, которую с удовольствием вспоминают зимними вечерами и с нетерпением ждут снова.

Мы открываем дверь в самое зелёное время года и начинаем летний сезон сочными пейзажами в их естественном обрамлении — сфотографированными через открытые двери, распахнутые настежь окна и даже из тёмной глубины подъезда. 

Прием фотографий на конкурс «Дверь в лето» продлится до 7 июня 2016 года. Голосование начнется 7 июня и продлится до 14 июня 2016 года.

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