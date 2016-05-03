Конкурс «Весеннее настроение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мы помним».





В мае 1945 года знаменитый диктор Юрий Борисович Левитан объявил о завершении Великой Отечественной войны. Её участники и вообще все, кто жил тогда, совершили один из величайших подвигов в истории человечества — взяли верх над фашизмом.



В память об этом на очередной конкурс мы ждём репортажные и портретные фотографии с парадов 9 мая, снимки людей, возлагающих цветы к памятникам Победы, Вечному огню, а ещё — кадры с пожилыми свидетелями тех событий в семейном кругу.

Прием фотографий на конкурс «Мы помним» продлится до 10 мая 2016 года. Голосование начнется 10 мая и продлится до 17 мая 2016 года.