Конкурсы в Коллекциях

ноябрь 2016
Новый конкурс «Ретро»
1 ноября 2016, 18:00

Конкурс «В тумане» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Ретро».


Научно-технический прогресс неумолим к предметам быта. Уходят в прошлое самовары, дисковые телефоны, примусы и гусиные перья с чернильницами. Их заменяют электрические чайники, смартфоны, варочные поверхности и авторучки. Привычные 30 лет назад проигрыватели виниловых пластинок и швейные машинки с ножными приводами становятся гордостью коллекционеров и частью винтажных интерьеров фотостудий. 

На очередной конкурс мы ждём от вас фотографии устаревших предметов, которым нашлась более современная замена.


Прием фотографий на конкурс «Ретро» продлится до 8 ноября 2016 года. Голосование начнется 8 ноября и продлится до 15 ноября 2016 года.

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Новый конкурс «Соединяя берега»
15 ноября 2016, 18:00

Конкурс «Ретро» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Соединяя берега».


С древности мосты соединяют берега рек и стороны ущелий, олицетворяя близость. Постоянно меняясь и совершенствуясь, они и сейчас являются связующим звеном для сотен, тысяч и даже миллионов людей.

На новый фотоконкурс мы ждём от вас фотографии мостов — сооружений, которые с давних пор сравнивают с руками влюблённых, расцепить которые бывает невозможно.


Прием фотографий на конкурс «Соединяя берега» продлится до 22 ноября 2016 года. Голосование начнется 22 ноября и продлится до 29 ноября 2016 года.

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Новый конкурс «Фильм! Фильм! Фильм!»
29 ноября 2016, 18:06

Конкурс «Соединяя берега» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Фильм! Фильм! Фильм!».

Очередной фотоконкурс посвящён году российского кино и международному дню кино — празднику профессиональных кинематографистов и любителей этого вида искусства, который отмечают 28 декабря.

Для участия нужно вспомнить любой понравившийся вам фильм и воспроизвести его афишу в фотографии, или создать новую афишу — на ваш вкус. Чтобы облегчить восприятие, укажите, пожалуйста, название фильма прямо на фотографии или в подписи к ней.

Создадим альбом из киноафиш, чтобы было что посмотреть в новогодние каникулы!

Прием фотографий на конкурс «Фильм! Фильм! Фильм!» продлится до 6 декабря 2016 года. Голосование начнется 6 декабря и продлится до 13 декабря 2016 года.

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