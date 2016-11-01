Конкурс «В тумане» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Ретро».





Научно-технический прогресс неумолим к предметам быта. Уходят в прошлое самовары, дисковые телефоны, примусы и гусиные перья с чернильницами. Их заменяют электрические чайники, смартфоны, варочные поверхности и авторучки. Привычные 30 лет назад проигрыватели виниловых пластинок и швейные машинки с ножными приводами становятся гордостью коллекционеров и частью винтажных интерьеров фотостудий.

На очередной конкурс мы ждём от вас фотографии устаревших предметов, которым нашлась более современная замена.



Прием фотографий на конкурс «Ретро» продлится до 8 ноября 2016 года. Голосование начнется 8 ноября и продлится до 15 ноября 2016 года.