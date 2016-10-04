Конкурс «Свет и тень» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Осеннее настроение».





Ранняя осень — непредсказуемая, разная, огненная. Это яркое время года, когда природа взрывается красками. И богатое время, полное спелых овощей и фруктов, грибов, цветов и разноцветных листьев, отрывающихся от деревьев и кружащихся в своих замысловатых танцах.

На очередной конкурс мы ждём от вас фотографии самых осенних, ярких и сочных натюрмортов. Удачи участникам!



Прием фотографий на конкурс «Осеннее настроение» продлится до 11 октября 2016 года. Голосование начнется 11 октября и продлится до 18 октября 2016 года.