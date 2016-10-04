Конкурсы в Коллекциях

октябрь 2016
Новый конкурс «Осеннее настроение»
4 октября 2016, 18:00

Конкурс «Свет и тень» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Осеннее настроение».


Ранняя осень — непредсказуемая, разная, огненная. Это яркое время года, когда природа взрывается красками. И богатое время, полное спелых овощей и фруктов, грибов, цветов и разноцветных листьев, отрывающихся от деревьев и кружащихся в своих замысловатых танцах. 

На очередной конкурс мы ждём от вас фотографии самых осенних, ярких и сочных натюрмортов. Удачи участникам!


Прием фотографий на конкурс «Осеннее настроение» продлится до 11 октября 2016 года. Голосование начнется 11 октября и продлится до 18 октября 2016 года.

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Новый конкурс «В тумане»
18 октября 2016, 18:00

Конкурс «Осеннее настроение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В тумане».


Осень — одно из самых живописных времён года, когда природа окрашивается во множество оттенков. А ещё в эту пору чаще всего появляются туманы, заволакивающие пастельной дымкой всё, что нас окружает. 

На этот фотоконкурс мы ждём от участников окутанные туманом пейзажные и репортажные фотографии, завораживающие и таинственные, при взгляде на которые приходится угадывать цвета и детали.


Прием фотографий на конкурс «В тумане» продлится до 25 октября 2016 года. Голосование начнется 25 октября и продлится до 1 ноября 2016 года.

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