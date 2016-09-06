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сентябрь 2016
Новый конкурс «Дом моей мечты»
6 сентября 2016, 18:00

Конкурс «Скорость и брызги» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Дом моей мечты».


Летние отпуска позади, и многие возвращаются домой — кто с дачи, кто с другого конца света. Дом, милый дом. Место, где начинаются и заканчиваются наши путешествия. 

Живете ли вы именно в таком доме, как вам мечталось? Что вам больше по душе — небоскреб или шале в горах? Присылайте нам фотографии дома своей мечты, и пусть когда-нибудь она сбудется.


Прием фотографий на конкурс «Дом моей мечты» продлится до 13 сентября 2016 года. Голосование начнется 13 сентября и продлится до 20 сентября 2016 года.

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Новый конкурс «Свет и тень»
20 сентября 2016, 18:01

Конкурс «Дом моей мечты» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Свет и тень».


Полтора века назад, до появления цветных фотоплёнок, фотографирование было исключительно монохромным искусством. Изображения получались при помощи игры света и тени, а фотографов по праву называли художниками. 

Сейчас сделать полноцветный кадр может всякий обладатель современного мобильного телефона — щёлк, и готово. Однако лишь немногие из таких снимков проходят проверку светотенью. На очередной конкурс принимаем чёрно-белые и тонированные (монохромные) фотографии без цветных элементов.


Прием фотографий на конкурс «Свет и тень» продлится до 27 сентября 2016 года. Голосование начнется 27 сентября и продлится до 4 октября 2016 года.

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