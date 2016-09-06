Конкурс «Скорость и брызги» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Дом моей мечты».





Летние отпуска позади, и многие возвращаются домой — кто с дачи, кто с другого конца света. Дом, милый дом. Место, где начинаются и заканчиваются наши путешествия.

Живете ли вы именно в таком доме, как вам мечталось? Что вам больше по душе — небоскреб или шале в горах? Присылайте нам фотографии дома своей мечты, и пусть когда-нибудь она сбудется.



Прием фотографий на конкурс «Дом моей мечты» продлится до 13 сентября 2016 года. Голосование начнется 13 сентября и продлится до 20 сентября 2016 года.