Конкурс «На всех парусах» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Деревянное кружево».

Косицы, зубчики, городцы и киотцы, желобки, звёздочки, маковицы, грибки и кляпыши — каких приёмов только нет в старом искусстве резьбы по дереву. Что только не выдумали мастера, стремясь перещеголять друг друга в своём ремесле.

На этот конкурс мы ждём от участников фотографии домов с резными деревянными наличниками, такой же красоты резным обрамлением крыш, крылец, фасадов и детальные снимки отдельных деревянных элементов, напоминающих кружево.