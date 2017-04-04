Конкурсы в Коллекциях

апрель 2017
Новый конкурс «Деревянное кружево»
4 апреля 2017, 18:00

Конкурс «На всех парусах» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Деревянное кружево».

Косицы, зубчики, городцы и киотцы, желобки, звёздочки, маковицы, грибки и кляпыши — каких приёмов только нет в старом искусстве резьбы по дереву. Что только не выдумали мастера, стремясь перещеголять друг друга в своём ремесле.

На этот конкурс мы ждём от участников фотографии домов с резными деревянными наличниками, такой же красоты резным обрамлением крыш, крылец, фасадов и детальные снимки отдельных деревянных элементов, напоминающих кружево.

269 комментариев
Новый конкурс «Дикая грация»
18 апреля 2017, 18:00

Конкурс «Деревянное кружево» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Дикая грация».

Как легко скачет газель. И как вальяжно развалился лев, наблюдающий за тем, как легко скачет газель. Как напряжён гриф, который смотрит на газель и льва, ожидая, когда охотнику наскучит наблюдать и он рванёт за добычей.

На очередной конкурс мы ждём от участников фотографии диких животных — только млекопитающих в своей обычной среде обитания. Подойдут кадры и из зоопарка, но без ограждений и людей в кадре.

459 комментариев