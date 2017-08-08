Конкурс «Купаться, нырять, кувыркаться» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Бесконечность».

Бесконечность — какой образ ассоциируется с этим словом? Скрывающаяся за горизонт дорога, уходящие в облака ступени лестницы или горы? Это могут быть и глаза любимого человека или полоса, где гладь моря сливается с небом.

Найдите или создайте свой интересный образ-ассоциацию и присылайте фотографию на конкурс. Желательно, чтобы зрители могли понять вашу идею без дополнительного объяснения.