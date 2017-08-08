Конкурсы в Коллекциях

август 2017
Новый конкурс «Бесконечность»
8 августа 2017, 18:00

Конкурс «Купаться, нырять, кувыркаться» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Бесконечность».

Бесконечность — какой образ ассоциируется с этим словом? Скрывающаяся за горизонт дорога, уходящие в облака ступени лестницы или горы? Это могут быть и глаза любимого человека или полоса, где гладь моря сливается с небом.

Найдите или создайте свой интересный образ-ассоциацию и присылайте фотографию на конкурс. Желательно, чтобы зрители могли понять вашу идею без дополнительного объяснения.

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Новый конкурс «Эти глаза напротив»
22 августа 2017, 18:00

Конкурс «Бесконечность» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Эти глаза напротив».

Пристальный взгляд завораживает, из-за чего мы приписываем глазам сверхъестественные свойства. Они могут быть любого цвета, формы и размера, но когда кто-то смотрит прямо на нас, кажется, будто именно в глазах сосредоточена магическая сила. 

Если и вы это отмечали, поделитесь своими наблюдениями в очередном конкурсе фотографий. Возможно, вместе нам удастся разгадать одну из величайших тайн — почему чужой взгляд так манит.

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