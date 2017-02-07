Конкурс «Скольжение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Остановить мгновение».

Время невозможно пощупать, попробовать на вкус, почувствовать любым другим способом. Но встречи с ним невозможно избежать — бегут мгновения, проходят годы, и всё его течение так или иначе влияет на нас и на всё, что нас окружает. Однако эту неуловимую субстанцию можно остановить — пускай лишь в фотоснимке. В очередном конкурсе очень хочется почувствовать те самые моменты, когда застывает время.

Присылайте снимки обычных или, напротив, поразивших вас часов — городских, настенных, солнечных, песочных, почти любых, кроме наручных и часов с электронными циферблатами.