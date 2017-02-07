Конкурсы в Коллекциях

февраль 2017
Новый конкурс «Остановить мгновение»
7 февраля 2017, 18:00

Конкурс «Скольжение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Остановить мгновение».

Время невозможно пощупать, попробовать на вкус, почувствовать любым другим способом. Но встречи с ним невозможно избежать — бегут мгновения, проходят годы, и всё его течение так или иначе влияет на нас и на всё, что нас окружает. Однако эту неуловимую субстанцию можно остановить — пускай лишь в фотоснимке. В очередном конкурсе очень хочется почувствовать те самые моменты, когда застывает время.

Присылайте снимки обычных или, напротив, поразивших вас часов — городских, настенных, солнечных, песочных, почти любых, кроме наручных и часов с электронными циферблатами.

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Новый конкурс «На заре»
21 февраля 2017, 18:00

Конкурс «Остановить мгновение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «На заре».

Хороший свет — одна из важных составляющих фотографии. Каким бы великолепным ни был пейзаж и какой бы красивой ни оказалась модель, без правильного освещения они могут потерять большую часть своей привлекательности. Благодаря свету самые удивительные фотографии получаются в «золотой час» — час после восхода солнца и за час до захода светила. В это время солнце находится низко над горизонтом, буквально обволакивая всё своим мягким и тёплым золотистым сиянием. Поэтому от сделанных в эти часы кадров захватывает дух.

Попробуйте отправиться на съёмку на утренней или вечерней заре, чтобы запечатлеть мир в волшебном свете.

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