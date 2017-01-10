Конкурс «Лучшие фото 2016» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Снежное чувство».

У природы, как известно, нет плохой погоды, и в каждом времени года можно найти свою прелесть. Так, зима радует нас снегом — он задорно хрустит под ногами, не даёт скучать на улице и, конечно, красиво переливается на свету.

На этот конкурс мы ждём фотографии снега во всех видах, формах и при разном освещении. Удастся ли вам передать его многообразие и магию?