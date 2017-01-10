Конкурсы в Коллекциях

январь 2017
Новый конкурс «Снежное чувство»
10 января 2017, 18:00

Конкурс «Лучшие фото 2016» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Снежное чувство».

У природы, как известно, нет плохой погоды, и в каждом времени года можно найти свою прелесть. Так, зима радует нас снегом — он задорно хрустит под ногами, не даёт скучать на улице и, конечно, красиво переливается на свету.

На этот конкурс мы ждём фотографии снега во всех видах, формах и при разном освещении. Удастся ли вам передать его многообразие и магию?

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Новый конкурс «Скольжение»
24 января 2017, 18:00

Конкурс «Снежное чувство» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Скольжение».

Январь в обычных российских широтах — чудесный месяц. Из-за обилия искрящегося в солнечных лучах снега иногда морозная пора кажется даже светлее июля. И пока продолжается белая сказка, непременно нужно хоть раз выбежать из дома с санками, лыжами, снегокатом или коньками. Даже обычная ледянка подойдёт — лишь бы было веселей катиться.

На очередной конкурс мы ждём от участников фотографии, на которых без труда можно разглядеть скорость скольжения и яркие эмоции.

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