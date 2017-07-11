Конкурсы в Коллекциях

июль 2017
Новый конкурс «Особенности национальной одежды»
11 июля 2017, 18:04

Конкурс «Летний завтрак» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Особенности национальной одежды».

Во многих странах национальный костюм можно увидеть только в музеях и на специальных исторических мероприятиях — нередко он становится полноценным участником праздников, танцев и торжественных шествий. А где-то национальный костюм до сих пор пользуется спросом в быту, потому что это просто самая удобная одежда. Но как бы то ни было, в любой стране он остаётся важной частью культуры, которая создавалась и совершенствовалась на протяжении веков.

На очередной конкурс мы ждём от вас фотографии людей в национальных костюмах и их портреты в национальных головных уборах. Если в описании, названии или метках вы укажете страну происхождения костюма, это сделает ваш снимок интереснее и ценнее.

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Новый конкурс «Купаться, нырять, кувыркаться»
25 июля 2017, 18:48

Конкурс «Особенности национальной одежды» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Купаться, нырять, кувыркаться».

Корзинку с фруктами, панамку, плед, полотенце, очки со стёклами потемнее — всё это не забыть. И бежать на пляж, пока погода установилась солнечная и тёплая, местами даже жаркая. На море, на реку, на озеро, пруд или водохранилище — куда угодно, лишь бы подальше от городской пыли.

На очередной конкурс ждём от вас солнечные фотографии людей, купающихся в любых открытых водоёмах.

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