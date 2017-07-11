Конкурс «Летний завтрак» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Особенности национальной одежды».

Во многих странах национальный костюм можно увидеть только в музеях и на специальных исторических мероприятиях — нередко он становится полноценным участником праздников, танцев и торжественных шествий. А где-то национальный костюм до сих пор пользуется спросом в быту, потому что это просто самая удобная одежда. Но как бы то ни было, в любой стране он остаётся важной частью культуры, которая создавалась и совершенствовалась на протяжении веков.

На очередной конкурс мы ждём от вас фотографии людей в национальных костюмах и их портреты в национальных головных уборах. Если в описании, названии или метках вы укажете страну происхождения костюма, это сделает ваш снимок интереснее и ценнее.