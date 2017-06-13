Конкурс «Встретимся у фонтана» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Ускользающая красота».

Посмотрите, как плывут облака и скользит между деревьями туман, как дрожит на ветру еловая ветка и блестит на паутинке роса, как тихо колышется вода и замирают сосны звёздной ночью.

На Земле не так много мест, где бы человек не оставил свой след. Если вам повезло побывать в диких уголках планеты или найти такие места поблизости от дома -- присылайте свои снимки на конкурс! Давайте вместе насладимся редкими видами нетронутой природы. В природе красота таится везде, нужно лишь ухватить её — и победа ваша.