Конкурсы в Коллекциях

июнь 2017
Новый конкурс «Ускользающая красота»
13 июня 2017, 18:32

Конкурс «Встретимся у фонтана» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Ускользающая красота».

Посмотрите, как плывут облака и скользит между деревьями туман, как дрожит на ветру еловая ветка и блестит на паутинке роса, как тихо колышется вода и замирают сосны звёздной ночью.

На Земле не так много мест, где бы человек не оставил свой след. Если вам повезло побывать в диких уголках планеты или найти такие места поблизости от дома -- присылайте свои снимки на конкурс! Давайте вместе насладимся редкими видами нетронутой природы. В природе красота таится везде, нужно лишь ухватить её — и победа ваша.

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Новый конкурс «Летний завтрак»
27 июня 2017, 18:32

Конкурс «Ускользающая красота» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Летний завтрак».

Как только не ведёт себя непостоянная погода в этом году, но каждое новое летнее утро неизбежно теплее предыдущего. В первые минуты после пробуждения всё чаще возникает желание распахнуть окна, выйти на балкон с чашечкой кофе или даже накрыть стол на веранде.

В новом конкурсе хочется увидеть утренние натюрморты — богато сервированные или скромные завтраки с летним настроением.

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