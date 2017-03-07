Конкурсы в Коллекциях

март 2017
Новый конкурс «Кто сказал «мяу»?»
7 марта 2017, 18:00

Конкурс «На заре» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Кто сказал «мяу»?».

Они милые, пушистые и добрые. Иногда, напротив, злые и мстительные. Но после, когда они снова в хорошем настроении, им прощаешь всё — за то, как уморительно скользят по паркету за лучом лазерной указки или мило посапывают у вас на груди. Этим маленьким мохнатым комочкам дозволено буквально всё, когда они устраиваются у вас на коленях и принимаются успокаивающе урчать.

На очередной конкурс мы ждём от участников фотографии, пожалуй, самых своенравных домашних животных — котов и кошек, которые вроде живут с вами, а вроде всё наоборот.

838 комментариев
Новый конкурс «На всех парусах»
21 марта 2017, 18:00

Конкурс «Кто сказал «мяу»?» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «На всех парусах».

Столетия назад люди научились использовать силу ветра для передвижения по морю. Суда были, мягко говоря, несовершенные, а навигация сильно отставала от современных норм. Но смелые исследователи как-то умудрялись покидать один берег и успешно высаживаться на другом. С тех пор многое изменилось — появились двигатели, которые позволили сократить команду небольшого судна до одного человека. Однако жажда приключений и морская романтика под парусом и сейчас увлекают многих.

На очередной конкурс мы ждём от участников фотографии судов, идущих на наполненных ветром парусах, и людей, управляющих такими судами или путешествующих на них.

348 комментариев