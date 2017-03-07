Конкурс «На заре» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Кто сказал «мяу»?».

Они милые, пушистые и добрые. Иногда, напротив, злые и мстительные. Но после, когда они снова в хорошем настроении, им прощаешь всё — за то, как уморительно скользят по паркету за лучом лазерной указки или мило посапывают у вас на груди. Этим маленьким мохнатым комочкам дозволено буквально всё, когда они устраиваются у вас на коленях и принимаются успокаивающе урчать.

На очередной конкурс мы ждём от участников фотографии, пожалуй, самых своенравных домашних животных — котов и кошек, которые вроде живут с вами, а вроде всё наоборот.