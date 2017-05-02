Конкурсы в Коллекциях

май 2017
Новый конкурс «Лучшие фото за десять лет»
2 мая 2017, 18:00

Конкурс «Дикая грация» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лучшие фото за десять лет».

В мае 2017-го Яндекс.Фоткам исполняется 10 лет. Вместе мы преодолели целую декаду, провели больше 250 конкурсов и подарили друг другу фото потрясающих закатов, прекрасных пейзажей и зданий, трогательных сценок, очаровательных улыбок, оставляли незабываемые комментарии и поставили тысячи сердечек. Будет больше!

Давайте отпразднуем десятый день рождения и устроим юбилейный конкурс самых выдающихся фотографий на сервисе. Голосуйте за лучшие из лучших кадров — выявим абсолютных победителей вместе.

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Новый конкурс «Бессмертный полк»
16 мая 2017, 18:09

Конкурс «Лучшие фото за десять лет» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Бессмертный полк».

Всё меньше ветеранов можно встретить на улицах городов в День Победы. Печальный факт. Но память о них живёт — внуки и правнуки разыскивают и бережно хранят крупицы сведений о героях, выходят на шествие «Бессмертного полка» с портретами своих доблестных предков.

Давайте же вспомним наших победителей вместе, ещё раз.

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Новый конкурс «Встретимся у фонтана»
30 мая 2017, 18:00

Конкурс «Бессмертный полк» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Встретимся у фонтана».

Фонтан — одно из лучших мест, где принято назначать встречи. Его легко найти, сложно не заметить. Украшает ли он площадь или освежает воздух в парке, но любой фонтан окружён жизнью — своей неповторимой атмосферой.

На очередной конкурс мы ждём от вас фотографии, где фонтаны играют не последнюю роль или присутствуют хотя бы частично. А какой сюжет выстроится вокруг них и будет ли он вообще — решать вам. Удачи!

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