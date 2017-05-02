Конкурс «Дикая грация» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лучшие фото за десять лет».

В мае 2017-го Яндекс.Фоткам исполняется 10 лет. Вместе мы преодолели целую декаду, провели больше 250 конкурсов и подарили друг другу фото потрясающих закатов, прекрасных пейзажей и зданий, трогательных сценок, очаровательных улыбок, оставляли незабываемые комментарии и поставили тысячи сердечек. Будет больше!

Давайте отпразднуем десятый день рождения и устроим юбилейный конкурс самых выдающихся фотографий на сервисе. Голосуйте за лучшие из лучших кадров — выявим абсолютных победителей вместе.