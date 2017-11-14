Конкурс «Природные узоры» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Сердце города».

На карте любого города для каждого его жителя существует особенная точка — своего рода сердце или даже сосредоточение силы. Казалось бы, можно дойти или доехать туда, где ещё не бывал. Но в это самое место не перестаёшь возвращаться, и оно у каждого своё. Постарайтесь избегать стандартных видов и удивите зрителей.

В очередном фотоконкурсе мы просим вас делиться фотографиями уютных улочек, площадей, бульваров и скверов. Снимите их так, чтобы в этих местах захотелось побывать и другим людям.