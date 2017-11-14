Конкурсы в Коллекциях

ноябрь 2017
Новый конкурс «Сердце города»
14 ноября 2017, 18:02

Конкурс «Природные узоры» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Сердце города».

На карте любого города для каждого его жителя существует особенная точка — своего рода сердце или даже сосредоточение силы. Казалось бы, можно дойти или доехать туда, где ещё не бывал. Но в это самое место не перестаёшь возвращаться, и оно у каждого своё. Постарайтесь избегать стандартных видов и удивите зрителей.

В очередном фотоконкурсе мы просим вас делиться фотографиями уютных улочек, площадей, бульваров и скверов. Снимите их так, чтобы в этих местах захотелось побывать и другим людям.

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Новый конкурс «От улыбки станет всем теплей»
28 ноября 2017, 18:00

Конкурс «Сердце города» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «От улыбки станет всем теплей».

Самый хмурый и холодный день как солнцем озаряется и согревается искренней улыбкой. Ею нас может одарить близкий и любимый человек или случайный прохожий на улице. Улыбка заразительна. Так давайте же чаще улыбаться друг другу! Делиться вспышками счастья, напоминать, что жизнь прекрасна.

Присылайте на конкурс портреты улыбающихся людей и сами улыбайтесь чаще!

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