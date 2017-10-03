Конкурс «Купола» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Безмятежность».

Недавно у нас прошёл конкурс «Бесконечность». Он получился интересным и красивым. Сегодня мы предлагаем задуматься над другим отвлечённым понятием — безмятежностью.

Что оно для вас значит, как вы его понимаете и о чём оно побуждает вас думать — о водной ли глади в тумане, снежных просторах морозным утром, восходе или закате солнца. А может, безмятежность — это неспешно текущие по небу облака, целое поле подрагивающих на ветру ромашек, гамак в саду или ребёнок на качелях. Делитесь всем, что ассоциируется у вас с этим словом.