Конкурсы в Коллекциях

октябрь 2017
Новый конкурс «Безмятежность»
3 октября 2017, 18:00

Конкурс «Купола» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Безмятежность».

Недавно у нас прошёл конкурс «Бесконечность». Он получился интересным и красивым. Сегодня мы предлагаем задуматься над другим отвлечённым понятием — безмятежностью.

Что оно для вас значит, как вы его понимаете и о чём оно побуждает вас думать — о водной ли глади в тумане, снежных просторах морозным утром, восходе или закате солнца. А может, безмятежность — это неспешно текущие по небу облака, целое поле подрагивающих на ветру ромашек, гамак в саду или ребёнок на качелях. Делитесь всем, что ассоциируется у вас с этим словом.

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Новый конкурс «Потанцуем?»
17 октября 2017, 18:06

Конкурс «Безмятежность» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Потанцуем?».

Люди в мире говорят на десятках разных языков, совсем не похожих друг на друга. Но есть как минимум один универсальный, который просто понять — танец. В танце легко объяснить почти любое явление и чувство — любовь и ненависть, злость и безграничную радость. Удивительный язык!

В очередном конкурсе мы предлагаем участникам передать богатство и изящество языка танца и радость движения.

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Новый конкурс «Природные узоры»
31 октября 2017, 18:00

Конкурс «Потанцуем?» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Природные узоры».

Природа — выдающийся художник, творения которого восхищают. Многообразию и затейливости создаваемых ею узоров не стыдно завидовать - на перьях птиц и шерсти животных, листьях растений и лепестках цветов, на камнях, земле, песке и воде. Ни один человек не создаст столько шедевров.

Эти узоры окружают нас везде, но мы их редко замечаем. Проверим, насколько вы наблюдательны? Давайте вместе попробуем отыскать и полюбуемся поверхностями, расписанными без участия человека.

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