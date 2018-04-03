Конкурсы в Коллекциях

апрель 2018
Новый конкурс «Земля в иллюминаторе»
3 апреля 2018, 23:55

Конкурс «Дворцов заманчивые своды» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Земля в иллюминаторе».

Не всем довелось реализовать детскую мечту стать космонавтом, но многие из нас летали на самолётах. А это настолько необычная точка зрения на планету, настолько новый ракурс, что иногда нет сил оторваться от иллюминатора, чтобы достать фотоаппарат. И какое наверху потрясающее небо — порой дух захватывает, когда смотришь на облака не снизу, а сверху. Совсем другая картина!

Если вы когда-нибудь находили в себе силы, чтобы достать фотоаппарат и запечатлеть красоту из иллюминатора самолёта, поделитесь увиденным в новом конкурсе. Позвольте и зрителям испытать те же удивление и восторг, что ощутили вы тогда.

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Новый конкурс «Весна идёт! Весне дорогу!»
20 апреля 2018, 20:39

Конкурс «Земля в иллюминаторе» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Весна идёт! Весне дорогу!».

Бывает, весна опаздывает. Случается, заглянет робко ненадолго, и тут же отступит под ледяным напором зимы. Но она всегда побеждает! Как приходит весна в ваш край и как вы чувствуете её первые шаги — когда сходит снег и журчат ручьи, набухают почки на деревьях, пробивается первая трава и цветы, когда начинают суетиться и щебетать птицы?

Присылайте фотографии с присущими только весне образами и явлениями. И пусть она будет у всех нас в сердце!

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