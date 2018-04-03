Конкурс «Дворцов заманчивые своды» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Земля в иллюминаторе».

Не всем довелось реализовать детскую мечту стать космонавтом, но многие из нас летали на самолётах. А это настолько необычная точка зрения на планету, настолько новый ракурс, что иногда нет сил оторваться от иллюминатора, чтобы достать фотоаппарат. И какое наверху потрясающее небо — порой дух захватывает, когда смотришь на облака не снизу, а сверху. Совсем другая картина!

Если вы когда-нибудь находили в себе силы, чтобы достать фотоаппарат и запечатлеть красоту из иллюминатора самолёта, поделитесь увиденным в новом конкурсе. Позвольте и зрителям испытать те же удивление и восторг, что ощутили вы тогда.