Конкурс «Красота симметрии» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Счастье всюду».

В декабре принято подводить итоги, и один из главных итогов — моменты счастья, которыми был наполнен прошедший год. Давайте вспомним эти мгновения вместе, порадуемся друг за друга, улыбнёмся нашим удачам и победам — большим и маленьким.

Мы не будем ограничивать конкурс определённым содержанием, ведь счастье может быть таким разным. Дадим возможность зрителям разделить этот восторг и заразиться оптимизмом и отличным настроением на 12 месяцев вперёд!