Конкурсы в Коллекциях

декабрь 2018
Новый конкурс «Счастье всюду»
12 декабря 2018, 00:05

Конкурс «Красота симметрии» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Счастье всюду».

В декабре принято подводить итоги, и один из главных итогов — моменты счастья, которыми был наполнен прошедший год. Давайте вспомним эти мгновения вместе, порадуемся друг за друга, улыбнёмся нашим удачам и победам — большим и маленьким.

Мы не будем ограничивать конкурс определённым содержанием, ведь счастье может быть таким разным. Дадим возможность зрителям разделить этот восторг и заразиться оптимизмом и отличным настроением на 12 месяцев вперёд!

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Новый конкурс «Моя лучшая фотография 2018»
26 декабря 2018, 00:07

Конкурс «Счастье всюду» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Моя лучшая фотография 2018».

Традиции — вещь замечательная, и особенно это относится к празднованию Нового года. Но даже любимые традиции хочется иногда разнообразить и дополнить. Со сменой платформы мы решили по-новому провести итоговый конкурс года.

Все 12 месяцев фотографы состязались в самых разнообразных жанрах, но что, если вашим лучшим снимкам так и не нашлось подходящей темы? Сейчас прекрасный момент поделиться ими друг с другом! Мы никак не ограничиваем авторов в выборе фотографий и ждём на конкурс самые удачные кадры этого года.

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