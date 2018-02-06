Конкурс «Про собак» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Ой мороз, мороз».

Где-то зима наступила так давно, что, кажется, лета вовсе не было. А где-то она только собралась с силами и засыпала снегом, заискрила солнцем, заскрипела морозом. Можно ли запечатлеть колючий холод на фотографии и как лучше это сделать — с помощью пара от дыхания, бескрайних заснеженных просторов со слепящим солнцем над горизонтом, красных щёк или заиндевевших бровей и ресниц. Решать вам!

Присылайте свои «замороженные» снимки, которые так приятно рассматривать, сидя в уютном тепле с кружкой горячего чая.