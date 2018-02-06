Конкурсы в Коллекциях

февраль 2018
Новый конкурс «Ой мороз, мороз»
6 февраля 2018, 18:00

Конкурс «Про собак» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Ой мороз, мороз».

Где-то зима наступила так давно, что, кажется, лета вовсе не было. А где-то она только собралась с силами и засыпала снегом, заискрила солнцем, заскрипела морозом. Можно ли запечатлеть колючий холод на фотографии и как лучше это сделать — с помощью пара от дыхания, бескрайних заснеженных просторов со слепящим солнцем над горизонтом, красных щёк или заиндевевших бровей и ресниц. Решать вам!

Присылайте свои «замороженные» снимки, которые так приятно рассматривать, сидя в уютном тепле с кружкой горячего чая.

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Новый конкурс «Быстрее, выше, сильнее!»
20 февраля 2018, 18:00

Конкурс «Ой, мороз мороз» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Быстрее, выше, сильнее!».

Больше сотни лет назад французский священник Анри Дидон произнёс фразу «Быстрее, выше, сильнее!», и она так понравилась Пьеру де Кубертену, что тот сделал её олимпийским девизом.

Теперь, пока ещё идут игры в Пхёнчхане, мы открываем очередной конкурс фотографий и ждём на него кадры с людьми на спортивных соревнованиях или просто занимающихся спортом.

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