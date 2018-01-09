Конкурсы в Коллекциях

январь 2018
Новый конкурс «Новогодний альбом»
9 января 2018, 18:00

Конкурс «Лучшие фото 2017» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Новогодний альбом».

Вот и закончились каникулы — мы отпраздновали Новый год и Рождество. Наверняка в эти дни с вами произошло много хорошего! А если вы успели ещё и запечатлеть что-то из случившегося, милости просим поучаствовать в очередном конкурсе со свежими и яркими фотографиями.

Кадры могут быть любого жанра, лишь бы при взгляде на них можно было ощутить волшебный дух праздника.

399 комментариев
Новый конкурс «Про собак»
23 января 2018, 18:01

Конкурс «Новогодний альбом» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Про собак».

Каждый, у кого была или есть собака, знает, как эти четвероногие любят — они не способны на предательство и преданы хозяевам без условий. Просто следуют за близкими, а иногда и ведут за собой. Удивительные животные нередко становятся членами семей. В честь наступающего года Собаки и потому, что многие обожают их так же, как они нас, мы объявляем жанром очередного конкурса анималистику.

Принимаются любые композиции — портреты с выразительным взглядом, групповые снимки и фото собак в движении, на службе и отдыхе.

651 комментарий