Конкурс «Лучшие фото 2017» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Новогодний альбом».

Вот и закончились каникулы — мы отпраздновали Новый год и Рождество. Наверняка в эти дни с вами произошло много хорошего! А если вы успели ещё и запечатлеть что-то из случившегося, милости просим поучаствовать в очередном конкурсе со свежими и яркими фотографиями.

Кадры могут быть любого жанра, лишь бы при взгляде на них можно было ощутить волшебный дух праздника.