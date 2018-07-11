Конкурсы в Коллекциях

июль 2018
Новый конкурс «В путь!»
11 июля 2018, 10:40

Конкурс «Оле-оле-оле!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В путь.

Шоссе, просёлки, железнодорожные пути, городские асфальтированные улицы и тропинки. Тема очередного конкурса — дороги — так называемые артерии, что обычно связывают отдельных людей, небольшие посёлки и целые города. Построенные и только строящиеся, пустынные и заполненные автомобилями в бесконечных пробках — подойдут снимки любых дорог, действующих или уже закрытых, где редко встретишь человека.

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Новый конкурс «Рога и копыта»
25 июля 2018, 15:10

Конкурс «В путь!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Рога и копыта».

Много лет известное словосочетание вызывало однозначную ассоциацию с романом Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Позже это название получили мультфильм и компьютерная игра. 

Теперь мы решили использовать его, чтобы дать имя очередному конкурсу. На фотографиях должны присутствовать представители животного мира — обладатели рогов или копыт.

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