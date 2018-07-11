Конкурс «Оле-оле-оле!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В путь!».
Шоссе, просёлки, железнодорожные пути, городские асфальтированные улицы и тропинки. Тема очередного конкурса — дороги — так называемые артерии, что обычно связывают отдельных людей, небольшие посёлки и целые города. Построенные и только строящиеся, пустынные и заполненные автомобилями в бесконечных пробках — подойдут снимки любых дорог, действующих или уже закрытых, где редко встретишь человека.