Конкурс «В путь!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Рога и копыта».

Много лет известное словосочетание вызывало однозначную ассоциацию с романом Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Позже это название получили мультфильм и компьютерная игра.

Теперь мы решили использовать его, чтобы дать имя очередному конкурсу. На фотографиях должны присутствовать представители животного мира — обладатели рогов или копыт.