Конкурс «В гостях у Карлсона» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мечты о море».

Волны — успокаивающие и волнующие, кажется, безучастные ко всему сущему и тут же — яро отвечающие.

В очередном конкурсе мы предлагаем вам попробовать передать спокойствие и безудержную силу моря. Для этого можно использовать любые фотографии, сделанные с берега или, наоборот, на которых вы запечатлели берег с воды. К участникам лишь пара требований — чтобы при взгляде на фото сразу была видна ваша любовь к морю и было заметно ваше восхищение его безграничной красотой и разнообразием настроений и оттенков.