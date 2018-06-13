Конкурсы в Коллекциях

июнь 2018
Новый конкурс «Мечты о море»
13 июня 2018, 00:56

Конкурс «В гостях у Карлсона» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мечты о море».

Волны — успокаивающие и волнующие, кажется, безучастные ко всему сущему и тут же — яро отвечающие.

В очередном конкурсе мы предлагаем вам попробовать передать спокойствие и безудержную силу моря. Для этого можно использовать любые фотографии, сделанные с берега или, наоборот, на которых вы запечатлели берег с воды. К участникам лишь пара требований — чтобы при взгляде на фото сразу была видна ваша любовь к морю и было заметно ваше восхищение его безграничной красотой и разнообразием настроений и оттенков.

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Новый конкурс «Оле-оле-оле!»
27 июня 2018, 00:49

Конкурс «Мечты о море» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Оле-оле-оле!».

Этим летом российские города приняли футбольных болельщиков со всего мира. Улицы украсились флагами, символикой, там и здесь мелькают яркие и необычные предметы одежды. Люди приехали за своими командами, чтобы следить за ходом важных матчей. Но не менее интересно следить за фанатами, увлечёнными футболом. Какие эмоции!

В этом конкурсе мы предлагаем вам поделиться своими самыми удачными портретами болельщиков и репортажными фото, наполненными футбольными страстями и красками.

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