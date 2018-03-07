Конкурсы в Коллекциях

март 2018
Новый конкурс «Время пить чай»
7 марта 2018, 19:43

Конкурс «Быстрее, выше, сильнее!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Время пить чай».

Наступил март, а вместе с ним пришла и календарная весна. Но зима не спешит ослаблять мороз и сдавать позиции. Поэтому в ожидании тепла мы стараемся согреваться самостоятельно. И что ещё поможет в этом, как не горячий душистый чай — наверное, лучшее лекарство от хандры. Какой предпочитаете: зелёный, чёрный или травяной?

Присылайте натюрморты с чаем и сервированными на чаепитие столами. Подойдут вазочки с вареньем, аппетитные плюшки и затейливые заварники. А может и пыхтящий самовар раздобудете?

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Новый конкурс «Дворцов заманчивые своды»
21 марта 2018, 00:05

Конкурс «Время пить чай» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Дворцов заманчивые своды».

Потолок. Что может быть проще обычного квадрата или прямоугольника в любой комнате квартиры — такой же, как пол, только белый. Теперь уже никто и не интересуется, что там наверху. Все больше смотрят под ноги — лишь бы не наступить на детскую игрушку и не споткнуться о стул. Но в былые времена потолками можно было любоваться долго — мастера не ленились украшать их лепниной и рисунками.

На очередной конкурс мы ждём от участников фотографии сводов, пилонов куполов, расписных и декорированных потолков.

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