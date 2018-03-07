Конкурс «Быстрее, выше, сильнее!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Время пить чай».

Наступил март, а вместе с ним пришла и календарная весна. Но зима не спешит ослаблять мороз и сдавать позиции. Поэтому в ожидании тепла мы стараемся согреваться самостоятельно. И что ещё поможет в этом, как не горячий душистый чай — наверное, лучшее лекарство от хандры. Какой предпочитаете: зелёный, чёрный или травяной?

Присылайте натюрморты с чаем и сервированными на чаепитие столами. Подойдут вазочки с вареньем, аппетитные плюшки и затейливые заварники. А может и пыхтящий самовар раздобудете?