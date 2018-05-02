Конкурсы в Коллекциях

май 2018
Новый конкурс «Птица вольная»
2 мая 2018, 00:05

Конкурс «Весна идёт! Весне дорогу!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Птица вольная».

Вместе с запахами тающего снега, мокрой земли и первых цветов весенний воздух наполняют звуки: журчание ручейков, шелест первых листьев и, конечно же, птичьи трели. Фотография не способна передать волшебство пения — зато может запечатлеть разнообразие птиц, красоту их оперения и изящество полета.

Присылайте на конкурс фотографии птиц в естественной среде обитания: в лесах и парках, на улицах и площадях. 

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Новый конкурс «Нежность»
16 мая 2018, 00:05

Конкурс «Птица вольная» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Нежность».

Что есть нежность. Как мы понимаем эту многогранную и порой неуловимую форму выражения чувств? Легко ли вы её себе позволяете, часто ли замечаете в других — вокруг себя? Попробуйте передать её в фотографии — возможно, через свойственные ей чуткость, хрупкость, уязвимость, бережность, открытость и трепет.

Присылайте снимки с её проявлениями и объектами, которые её вызывают. Окутаем друг друга нежностью.

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Новый конкурс "В гостях у Карлсона"
30 мая 2018, 00:14

Конкурс «Нежность» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В гостях у Карлсона».

Кажется, все мы когда-то хотели забраться на чердак и найти там сокровище, а после подняться на крышу, чтобы рассказать о находке Карлсону. Наверняка он там живёт! Потом, уже зная дорогу, ходить туда, чтобы посмотреть салют. Показать путь друзьям, чтобы вместе подниматься к закату и звёздам, мечтать.

Если вы уже делали всё это или хотя бы что-то из перечисленного и если у вас есть тому фотоподтверждения, присылайте их на очередной конкурс. Ждём кадры, сделанные на крышах, высоких башнях, колокольнях и верхних этажах высотных зданий — попробуйте показать мир, каким его видят Карлсоны и мечтатели.

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