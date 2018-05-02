Конкурс «Весна идёт! Весне дорогу!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Птица вольная».

Вместе с запахами тающего снега, мокрой земли и первых цветов весенний воздух наполняют звуки: журчание ручейков, шелест первых листьев и, конечно же, птичьи трели. Фотография не способна передать волшебство пения — зато может запечатлеть разнообразие птиц, красоту их оперения и изящество полета.

Присылайте на конкурс фотографии птиц в естественной среде обитания: в лесах и парках, на улицах и площадях.