Конкурс «Душа куклы» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В горах мое сердце».

Горный пейзаж — грандиозное и величественное зрелище, воплощение неведомой силы и идеальной гармонии природы. Неприступные и теряющиеся во мгле, горы молчаливо возвышаются над миром как декорации огромной сцены во все небо длиной — эти гиганты всегда видны и всегда в стороне. Горы каждому дают то, чего ему недостает: кого-то наполняют душевным спокойствием и умиротворением, а кого-то манят и зовут в свои таинственные края, предлагая выйти за пределы возможного, и напоминают, что за покоренной вершиной всегда ждет новая.

Поделитесь с нами своим взглядом на этот неистощимый источник красоты и вдохновения!