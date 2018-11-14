Конкурсы в Коллекциях

ноябрь 2018
Новый конкурс «В горах мое сердце»
14 ноября 2018, 00:05

Конкурс «Душа куклы» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В горах мое сердце».

Горный пейзаж — грандиозное и величественное зрелище, воплощение неведомой силы и идеальной гармонии природы. Неприступные и теряющиеся во мгле, горы молчаливо возвышаются над миром как декорации огромной сцены во все небо длиной — эти гиганты всегда видны и всегда в стороне. Горы каждому дают то, чего ему недостает: кого-то наполняют душевным спокойствием и умиротворением, а кого-то манят и зовут в свои таинственные края, предлагая выйти за пределы возможного, и напоминают, что за покоренной вершиной всегда ждет новая.

Поделитесь с нами своим взглядом на этот неистощимый источник красоты и вдохновения!

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Новый конкурс «Красота симметрии»
28 ноября 2018, 08:33

Конкурс «В горах мое сердце» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Красота симметрии».

Симметрия заложена в самой природе. Правильное сочетание частей и их пропорциональность образуют идеальную форму крыла бабочки, листа дерева или паутинки паука. Наблюдая естественную симметрию в живом мире, люди также стремятся к соразмерности в своих творениях. Художники и архитекторы, математики и философы считают её необходимым условием гармонии. Симметрия кроется во всём, что нас окружает, мы видим её каждую секунду даже в самых незначительных вещах.

Давайте соберём коллекцию её многообразия и вдохновимся тем, как совершенство симметрии создаёт красоту вокруг нас.

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