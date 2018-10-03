Конкурсы в Коллекциях

октябрь 2018
Новый конкурс «Мой учитель»
3 октября 2018, 01:45

Конкурс «Искусство улиц» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мой учитель».

5 октября отмечается День учителя. Специально к этому празднику мы объявляем новый конкурс, на который ждём от вас портреты ваших учителей — не только школьных. Неважно, в какой области кто-то стал для вас гуру — в науке, спорте, искусстве, ремесле или просто в понимании жизни. Важно лишь ваше отношение к этому человеку и готовность следовать его мудрости дальше. 

Хорошо, если в кадр попадёт не только проницательный взгляд или приветливая улыбка, но и обстановка, намекающая на вид деятельности вашего наставника.

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Новый конкурс «Что такое осень?»
17 октября 2018, 19:07

Конкурс «Мой учитель» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Что такое осень?».

Что для вас осень? Пёстрый ковер листьев под ногами, разноцветный лес, щедрый урожай грибов, капли дождя на стекле, дым костра, букеты астр и георгинов, небо особенно насыщенного цвета, следы первых заморозков на ещё зелёной траве?

Поделитесь осенним настроением в нашем новом конкурсе.

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Новый конкурс «Душа куклы»
31 октября 2018, 09:12

Конкурс «Что такое осень?» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Душа куклы».

Очень непросто вдохнуть жизнь в куклу — продумать её образ, точно передать характер и настроение. Не менее сложно сфотографировать её так, чтобы дыхание этой жизни не потерялось в кадре, а лишь усилилось, чтобы своеобразие и выразительность кукольного персонажа произвели самое яркое впечатление. Ждём ваши работы! Важный момент — куклы и статуэтки на фотографиях должны изображать людей.

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