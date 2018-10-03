Конкурс «Искусство улиц» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мой учитель».

5 октября отмечается День учителя. Специально к этому празднику мы объявляем новый конкурс, на который ждём от вас портреты ваших учителей — не только школьных. Неважно, в какой области кто-то стал для вас гуру — в науке, спорте, искусстве, ремесле или просто в понимании жизни. Важно лишь ваше отношение к этому человеку и готовность следовать его мудрости дальше.

Хорошо, если в кадр попадёт не только проницательный взгляд или приветливая улыбка, но и обстановка, намекающая на вид деятельности вашего наставника.