Конкурс «Лето, ах, лето!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Буквы вокруг нас».

Мир удивителен! Оглянитесь, присмотритесь, и вот вашим вниманием завладел предмет, который ещё недавно вы даже не замечали. Минуту назад он не вызывал никакого интереса, а теперь в нём явно считывается буква или даже целое слово! В начале учебного года мы вместе с участниками очередного фотоконкурса стараемся разглядеть смысл там, где его может даже не быть.

Ждём фотографий без букв, но с буквами. Это может быть здание в форме буквы П, кошка, свернувшаяся в С, или причудливые и непредсказуемые пятна краски.