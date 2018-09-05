Конкурсы в Коллекциях

сентябрь 2018
Новый конкурс «Буквы вокруг нас»
5 сентября 2018, 08:27

Конкурс «Лето, ах, лето!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Буквы вокруг нас».

Мир удивителен! Оглянитесь, присмотритесь, и вот вашим вниманием завладел предмет, который ещё недавно вы даже не замечали. Минуту назад он не вызывал никакого интереса, а теперь в нём явно считывается буква или даже целое слово! В начале учебного года мы вместе с участниками очередного фотоконкурса стараемся разглядеть смысл там, где его может даже не быть.

Ждём фотографий без букв, но с буквами. Это может быть здание в форме буквы П, кошка, свернувшаяся в С, или причудливые и непредсказуемые пятна краски.

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Новый конкурс «Искусство улиц»
19 сентября 2018, 00:05

Конкурс «Буквы вокруг нас» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Искусство улиц».

Удивительное явление — граффити. Ещё недавно оно воспринималось исключительно как форма проявления вандализма, а теперь за профессиональную роспись на стенах готовы платить. Благодаря ему целые кварталы, считавшиеся когда-то неблагополучными, преображаются и становятся местами паломничества туристов. Кажется, сами стены начинают жить — они будто дышат, говорят с нами, заставляют думать о вложенных авторами смыслах — всё как в классическом искусстве. Это ли не чудо!

На очередной конкурс мы ждём от вас фотографии рисунков на стенах, асфальте и других городских поверхностях. Не принимаются фотографии икон, объявлений, наскальных рисунков, барельефов и декора, информационных табличек и указателей, адресных эмоциональных высказываний, политической символики и агитации, людей, позирующих на фоне рисунков.

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